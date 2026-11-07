Der Olympia-Vierte lässt Österreich keine Chance und wahrt die Chance auf den Titel.

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Slowakei hat die Titelchance beim Deutschland Cup in Düsseldorf gewahrt. Der Olympia-Vierte gewann sein zweites Turnierspiel gegen Österreich mühelos mit 6:1 (0:0, 4:1, 2:0) und schoss sich für das abschließende Duell mit der deutschen Mannschaft am Sonntag (14.45 Uhr/MagentaTV) warm.

Nach der Niederlage gegen Lettland (2:3 n.V.) brach Samuel Bucek (21.) sieben Sekunden nach der ersten Drittelpause den Bann. Oleksiy Myklukha (22.) legte nur 70 Sekunden später nach, Marek Valach (26.), Sebastian Cederle (30.) sowie Myklukha (51.) und Bucek (57.) mit ihren zweiten Treffern trieben das Ergebnis in die Höhe. Für die schwachen Österreicher, die zum Auftakt gegen Deutschland (0:3) verloren hatten, war Ali Wukovits (39.) zum zwischenzeitlichen 1:4 erfolgreich.

Am Sonntag geht es für die Slowaken nun noch um den Titel. Ein Sieg über die deutsche Auswahl von Bundestrainer André Rankel ist quasi Pflicht. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand hatte die Slowakei, die den Deutschland Cup bislang viermal gewann, für das Viertelfinal-Aus des Teams um Leon Draisaitl gesorgt.

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