Deutschland Cup: Lettland sichert sich Turniersieg

Lettland gewinnt gegen Österreich - und sichert sich damit den zweiten Triumph beim DEB-Turnier.

Lettlands Eishockey-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal den Deutschland Cup gewonnen. Der WM-Dritte von 2023 setzte sich in seinem letzten Spiel in Düsseldorf mit 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) gegen Österreich durch und sicherte sich damit den ersten Platz des Vierländerturniers.

Die deutsche Mannschaft spielt zum Abschluss gegen den Olympiavierten Slowakei (14.45 Uhr) nur noch um Rang zwei.

Bruno Osmanis (10.), Felikss Gavars (13.), Renars Krastenbergs (17./27.), Rudolfs Polcs (30.) und Raimonds Vitolins (52.) erzielten die Tore für die Letten, die am Samstag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit 3:1 besiegt hatten. Benjamin Baumgartner (32.) und Vinzenz Rohrer (34.) trafen für Österreich, das nach drei Niederlagen den letzten Platz belegte. Lettland hatte das DEB-Heimturnier bereits während der Corona-Pandemie 2020 gewonnen.