DEL: Kölner Haie patzen beim Schlusslicht

Nach dem Erfolg in der Champions League kassiert der KEC bei den Schwenninger Wild Wings einen Rückschlag.

48 Stunden nach dem Achtelfinalerfolg in der Champions Hockey League sind die Kölner Haie im Alltag hart gelandet. Der achtmalige Meister verlor beim bisherigen DEL-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) und erlitt einen Rückschlag. Der KEC ist weiter Tabellensechster.

Schwenningen sprang in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch seinen siebten Saisonsieg mit 19 Punkten bis auf Platz elf. Letzter sind damit wieder die Iserlohn Roosters (16), die am Donnerstag überraschend Adler Mannheim geschlagen hatten (6:2). Meister Eisbären Berlin verlor am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen, festigte durch den Punktgewinn aber seine Spitzenposition.

Aufsteiger Krefeld Pinguine unterlag den Nürnberg Ice Tigers 2:4 (0:2, 1:0, 1:2). Die Franken sind neuer Zweiter und liegen zwei Punkte hinter den Berlinern.

In Schwenningen brachte der frühere Kölner Hakon Hänelt die Wild Wings nach vorn (17.), Philip Feist erhöhte (45.). Louis-Marc Aubry sorgte spät (52.) für neue Hoffnung bei den Haien, der Ausgleich gelang nicht mehr.

Der KEC hatte am Mittwoch das CHL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Bili Tygri Liberec aus Tschechien 4:2 gewonnen und geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel in der kommenden Woche.