Dem Stürmer des ERC Ingolstadt fehlt nur noch ein Punkt zur DEL-Bestmarke von Patrick Reimer.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung ausgebaut, der erste Verfolger Red Bull München rutschte aus. Der Rekordmeister setzte sich ohne größere Probleme mit 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) bei den Augsburger Panthern durch und feierte den vierten Sieg in Folge. München verlor dagegen nach sechs Erfolgen in Serie bei den Iserlohn Roosters 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Ex-Nationalspieler Daniel Pietta rückte bis auf einen Punkt an den Scorerrekord von Patrick Reimer heran. Der 39 Jahre alte Stürmer des ERC Ingolstadt schraubte mit einer Vorlage beim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) gegen seinen Ex-Klub Krefeld Pinguine seine Ausbeute auf 858 Scorerpunkte. Pietta bereitete das zwischenzeitliche 2:0 von Riley Barber vor (31.).

Der 115-malige Nationalspieler hat nach 1142 DEL-Spielen 280 Treffer und 578 Assists auf dem Konto. Reimer, Olympiazweiter von 2018, hatte den Rekord mit 394 Toren und 465 Assists in 1069 Spielen 2023 aufgestellt.

Ingolstadt liegt mit 28 Punkten weiter deutlich hinter der Spitzengruppe mit Berlin (45), München (42) und den Nürnberg Ice Tigers (41), die sich mit 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg durchsetzten. Die Adler Mannheim (40), die am Donnerstag das Derby bei den Löwen Frankfurt mit 4:0 gewonnen hatten, folgen auf Rang vier. Die kriselnden Kölner Haie siegten 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers. Die Fischtown Pinguins bezwangen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).