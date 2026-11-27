Der Angreifer zog sich gegen Frankfurt eine Oberkörperverletzung zu. Damit verschärfen sich die Personalprobleme beim Tabellenführer weiter.

Die Personalsorgen bei den Eisbären Berlin werden immer größer. Wie der Meister und aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, fällt Angreifer Yannick Veilleux „mehrere Monate“ aus. Der 33-jährige Kanadier zog sich am Dienstag gegen die Löwen Frankfurt (7:1) eine Oberkörperverletzung zu und konnte die Partie nicht fortsetzen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sprach von einem „schweren Verlust“. Veilleux spielt seine sechste Saison bei den Eisbären und absolvierte in der laufenden DEL-Spielzeit alle 19 Partien (fünf Tore, vier Vorlagen). Hinzu kommen acht Einsätze in der Champions Hockey League (zwei Tore, ein Assist). Veilleux gewann mit dem Hauptstadtklub bislang vier deutsche Meisterschaften.

Neben Veilleux kann Cheftrainer Éric Dubois aktuell ebenfalls nicht auf Jonas Müller, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko sowie die beiden Nachwuchs-Verteidiger Moritz Kretzschmar und Gregor Stocker zurückgreifen.