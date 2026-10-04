Titelverteidiger Berlin siegt zum vierten Mal in Folge und baut so Druck auf die Ice Tigers an der Spitze auf.

Meister Eisbären Berlin hat den Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bezwungen.

Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntagnachmittag in einem umkämpften Duell mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) gegen den Spitzenreiter aus Franken durch und rückte so bis auf zwei Zähler heran.

Berliner Siegesserie unter Dubois

Für die Hauptstädter, die ein Spiel weniger absolviert haben, ist es der vierte Sieg in Folge unter ihren neuen Trainer Éric Dubois. Nürnberg (16 Punkte) kassiert nach dem starken Saisonstart dagegen die zweite Niederlage in den jüngsten drei Spielen.

Das Toreschießen in Berlin eröffnete der Nürnberger Evan Barratt (12.), auch wenn erst spät gejubelt worden durfte: Lange war nicht klar, ob der Puck wirklich die Torlinie überquert hatte. Dann rissen die Gastgeber die Kontrolle an sich, Andreas Eder (31.) und Dreierpacker Ty Ronning (39., 56., 60.) drehten die Partie.