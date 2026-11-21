Die Synchronisierung von offizieller Spieluhr und Videobeweis in Augsburg war die Ursache.

Ein technischer Fehler beim Videobeweis hat die Nürnberg Ice Tigers im Freitagsspiel bei den Augsburger Panthern den Sieg gekostet. Das gab die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in einer Mitteilung bekannt. An der Spielwertung ändert sich dennoch nichts mehr, Augsburg gewann mit 5:4 nach Penaltyschießen.

Mit Ablauf der Verlängerung hatte Owen Headrick für die Nürnberger zum vermeintlichen 5:4 getroffen, die Schiedsrichter entschieden aber nach Ansicht der Bilder, dass der Puck die Torlinie zu spät überquerte. Dies passierte laut DEL, da die Synchronisierung von offizieller Spieluhr und Videobeweis fehlerhaft war. Das Tor hätte zählen müssen.

„Die Entscheidung der Schiedsrichter ist laut Paragraf 78.1 des DEL/IIHF-Regelbuches endgültig“, teilte die Liga mit, ein Protest sei nicht möglich. Gegen die Panther wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da der Klub für den ordnungsgemäßen Zustand der Spielstätte verantwortlich ist.

Durch den Sieg holte Augsburg zwei Zähler, Nürnberg einen. Eigentlich hätte es andersherum sein müssen. Die Panther (21 Punkte) sind Elfter, die Ice Tigers (34) Dritter.