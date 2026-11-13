DEB-Kapitän Seider pro Rückkehr von Russland und Belarus

Man wolle "die besten Spieler auf dem Eis haben" und müsse "das größere Bild betrachten", sagt Seider.

Moritz Seider würde eine Rückkehr russischer und belarussischer Eishockey-Nationalmannschaften auf die internationale Bühne begrüßen. „Am Ende des Tages wollen wir die besten Spieler auf dem Eis haben. Wenn die beiden Mannschaften (Russland und Belarus, d. Red.) dazugehören, freuen wir uns grundsätzlich einmal darüber“, sagte der deutsche Nationalmannschaftskapitän der Augsburger Allgemeinen. Er glaube, fügte NHL-Profi Seider an, „dass man das größere Bild betrachten muss und darüber diskutieren kann“.

Der Verteidiger der Detroit Red Wings betonte, er bekomme die Diskussionen um eine Rückkehr Russlands zu internationalen Wettbewerben und damit auch zur WM 2027 in Deutschland „natürlich mit“. Auf die am 30. Oktober kommunizierte Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS, die Sperre gegen die Mannschaften wieder aufzuheben, waren massive Boykottdrohungen gefolgt, angeführt von Weltmeister Finnland. Zahlreiche WM-Sponsoren kündigten zudem an, bei einer Teilnahme Russlands abspringen zu wollen. Der Weltverband IIHF hielt seit der vergangenen Woche Krisentreffen ab, hüllt sich aber weiter in Schweigen, wie er mit der Causa Russland bei der WM in Deutschland konkret umgehen will.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte zuletzt eine Rückgabe des Turniers erwägt. Seider betonte, er verstehe „natürlich auch, dass dahinter eine politische Dimension steckt“. Daher sei er „froh, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen“. Und: Er hoffe „natürlich einfach nur, dass ein solches Urteil nicht darüber entscheidet, ob man eine Weltmeisterschaft verliert oder nicht“.

DEINE MEINUNG

Beispielhaft im Umgang mit russischen Sportlern verhalte sich die NHL. Die nordamerikanische Profiliga sei „eine der wenigen Ligen, die das dauerhaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau und zugleich ausgesprochen friedlich austragen kann“, sagte der 25-Jährige. Sein Teamkollege, der russische Torhüter Daniil Tarasow, sei „super integriert“, könne „für all das nichts“ und wolle „wahrscheinlich einfach nur auf internationaler Ebene spielen“.