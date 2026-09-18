World Series of Darts Finals: Heute live im Free-TV & Stream

Big Fish - dann nimmt das Drama seinen Lauf

Bei den World Series of Darts Finals greifen am heutigen Freitag auch Luke Littler und Co. ins Geschehen ein. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Amsterdam live.

Vorhang auf für die zweite Runde im Sechzehntelfinale: Bei den World Series of Darts Finals kämpfen auch am Freitag in Amsterdam zahlreiche Weltklassespieler um die nächste Runde.

Gespielt wird bis zum 20. September um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen Tagen LIVE. Los geht es heute um 19 Uhr.

Jubelt Weltmeister Luke Littler auch diesmal? Jubelt Weltmeister Luke Littler auch diesmal? © IMAGO/Action Plus

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

Darts: Littler drohen harte Gegner

Im Mittelpunkt des Abends steht Weltranglistenerster Luke Littler, der auf seiner Mission, in diesem Jahr sämtliche Major-Titel zu gewinnen, gegen den Niederländer Danny Noppert antritt.

Sollte Littler die Auftaktrunde überstehen, könnte es in Runde zwei bereits gegen Nathan Aspinall weitergehen – ein Spieler, gegen den der Engländer in diesem Jahr bereits dreimal den Kürzeren zog. Im weiteren Verlauf seines Turnierviertels lauert zudem Jonny Clayton, der zunächst auf den Niederländer Maik Kuivenhoven trifft.

Auch James Wade greift ein

Auch die übrigen gesetzten Spieler der unteren Turnierhälfte greifen am Freitag ins Geschehen ein: James Wade, frisch gekrönter Sieger des Australian Darts Masters, eröffnet seine Kampagne gegen den Australier Damon Heta.

Der an Nummer zwei gesetzte Gerwyn Price trifft auf Brody Klinge, der beim Australian Darts Masters mit seinem Finaleinzug für Aufsehen sorgte.

DEINE MEINUNG

Ergänzt wird der Abend durch die Partien Adam Leek gegen Jim Long, Motomu Sakai gegen Callan Rydz sowie Wessel Nijman gegen Veteran Simon Whitlock, der sich mit seinem alljährlichen Auftritt in Amsterdam wieder unter die Weltspitze mischt.

Die Partien im Überblick

Luke Littler – Danny Noppert

James Wade – Damon Heta

Gerwyn Price – Brody Klinge

Jonny Clayton – Maik Kuivenhoven

Nathan Aspinall – Raymond Smith

Wessel Nijman – Simon Whitlock

Adam Leek – Jim Long

Motomu Sakai – Callan Rydz

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.