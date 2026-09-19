World Series of Darts Finals: Heute live im Free-TV & Stream

Ein großes Kunststück sieht bei ihm ganz einfach aus

Bei den World Series of Darts Finals steht heute das Achtelfinale an. Am Nachmittag ist Luke Humphries gefordert, ehe Luke Littler den Tag beschließt. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Amsterdam live.

Bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam stehen am Samstag die Achtelfinal-Duelle auf dem Programm. Den Auftakt machen ab 13.15 Uhr die beiden Engländer Josh Rock und Ryan Searle.

Zum Ende der Nachmittagssession muss der Engländer Luke Humphries gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode ran.

Luke Humphries muss gegen Dirk van Duijvenbode ran Luke Humphries muss gegen Dirk van Duijvenbode ran © IMAGO/Action Plus

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

Highlight am Abend ist zum Abschluss ab 22.15 Uhr das englische Duell zwischen Luke Littler und Nathan Aspinall. Auf seiner Mission, in diesem Jahr sämtliche Major-Titel zu gewinnen, bekommt es Littler jedoch mit einem Gegner zu tun, gegen den der Weltranglistenerste in diesem Jahr bereits dreimal den Kürzeren zog.

Zuvor bereits trifft der an Nummer zwei gesetzte Waliser Gerwyn Price ab 20.15 Uhr auf den kanadischen Außenseiter Jim Long – nach dem ersten Duell der Abendsession zwischen dem Waliser Jonny Clayton und dem Japaner Motomu Sakai (ab 19.15 Uhr).

Gespielt wird bis zum 20. September um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen Tagen LIVE.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick