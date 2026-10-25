Luke Littler schlägt überraschend versöhnliche Töne an. Nach seinem Verzicht auf deutsche European-Tour-Turniere stellt der Darts-Weltmeister nun eine Rückkehr in Aussicht. Ausschlaggebend ist für den Engländer vor allem der Umgang der Fans mit ihm.

Luke Littler könnte seinen selbst auferlegten Boykott der deutschen European-Tour-Turniere schon im kommenden Jahr beenden. Der Darts-Weltmeister stellte am Rande der European Championship in Dortmund (Sonntag ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1) eine Rückkehr nach Deutschland in Aussicht.

Nach seinem überzeugenden Achtelfinal-Erfolg gegen Nathan Aspinall, bei dem Littler einen Average von mehr als 114 Punkten spielte, zeigte sich der 19-Jährige mit der Atmosphäre in Dortmund äußerst zufrieden: „Ich glaube, heute Abend waren etwa 1.500 Fans vom Dortmund-Spiel hier, und die Stimmung war wirklich gut. Jetzt möchte ich einfach das Spiel am Nachmittag hinter mich bringen. Danach können wir uns hoffentlich auf morgen Abend freuen.“

Luke Littler spielt erst zum dritten Mal in diesem Jahr in Deutschland Luke Littler spielt erst zum dritten Mal in diesem Jahr in Deutschland © IMAGO/Every Second Media

Störaktion sorgt für Ärger

Ganz ohne Zwischenfall verlief der Abend für Littler allerdings nicht. Während der Partie gegen Aspinall fühlte sich der Weltmeister von einem Zuschauer gestört. „Kurz bevor ich bei einem 126er-Finish auf das Bullseye werfen wollte, hat jemand ganz vorne unglaublich laut auf den Tisch geschlagen“, berichtete der Engländer.

Er reagierte umgehend und machte den Sicherheitsdienst auf den Vorfall aufmerksam. Anschließend sprach er den mutmaßlichen Verursacher direkt an: „Der Mann, der das gemacht hatte, schaute hoch. Ich zeigte auf ihn und sagte: ,Du warst das.‘ Daraufhin nahm er seinen Stift und fing an, irgendetwas auf sein 180er-Schild zu schreiben. Danach schaute er überhaupt nicht mehr hoch. Er wusste also ganz genau, was er getan hatte.“

Trotz der Störaktion wollte Littler das Dortmunder Publikum nicht kritisieren. Vielmehr sei es der einzige Vorfall des gesamten Wochenendes gewesen. „Ansonsten war das Publikum wirklich sehr gut.“

Littler-Rückkehr hängt von den Fans ab

Die positiven Erfahrungen könnten nun Folgen für Littlers Turnierplanung haben. In diesem Jahr trat der Weltmeister in Deutschland lediglich beim World Cup of Darts in Frankfurt sowie beim Premier-League-Spieltag in Berlin an.

„Natürlich möchte ich gut empfangen werden, denn nächstes Jahr würde ich gerne wieder bei der European Tour in Deutschland spielen. Wenn sie (die deutschen Fans, Anm. d. Red.) mich nicht gut behandeln, komme ich nicht. Aber bislang läuft es wirklich gut“, erklärte der 19-Jährige.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.