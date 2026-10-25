Martin Schindler erreicht das Finale bei der European Championship in Dortmund. Noch nie zuvor stand ein deutscher Spieler bei einem Major-Turnier im Endspiel.

Martin Schindler hat deutsche Darts-Geschichte geschrieben! Der 30-Jährige zog bei der European Championship (LIVE auf SPORT1) erstmals in seiner Karriere ins Finale eines Major-Turniers ein und ist damit der erste Deutsche überhaupt, dem dieses Kunststück gelingt.

Zuvor hatten nur Max Hopp 2018 bei der European Championship und Gabriel Clemens bei der WM 2023 den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft.

Martin Schindler steht zum ersten Mal in einem Major-Finale Martin Schindler steht zum ersten Mal in einem Major-Finale © IMAGO/Eibner

Schindler setzte sich im Halbfinale souverän mit 11:6 gegen Krzysztof Ratajski durch, der zuvor überraschend Luke Littler aus dem Turnier geworfen hatte. Als der entscheidende Dart in der Doppel-5 landete, riss „The Wall“ die Arme hoch und ließ sich vom Publikum in der Dortmunder Westfalenhalle feiern. Schon während der Partie schallten immer wieder „Martin Schindler, Olé“-Gesänge durch die Arena.

Nachdem sich Ratajski sein erstes Anwurfleg souverän gesichert hatte, drehte Schindler auf und spielte sich mit zwei Breaks in Serie – darunter ein 11-Darter – eine komfortable 4:1-Führung heraus.

Darts-EM: Schindler stürmt ins Finale

Mit einem starken 121er-Highfinish auf dem Bullseye meldete sich der Pole kurzzeitig zurück, doch „The Wall“ bestätigte das Break und baute seinen Vorsprung in der Folge auf 8:2 aus.

Anschließend zeigte Schindler allerdings ein paar Schwächen auf die Doppel, der Pole verkürzte auf 6:9. Wirklich in Gefahr geriet Schindlers Erfolg aber nicht mehr. Der Strausberger fing sich schnell wieder, brachte seinen Vorsprung souverän ins Ziel und sicherte sich den ersten Finaleinzug.

DEINE MEINUNG

Angenehmer Nebeneffekt: Nach Gabriel Clemens und Jan Schmidt hat sich Schindler durch den Einzug ins Endspiel für den Grand Slam of Darts (14.–22. November LIVE auf SPORT1) qualifiziert.

Im Finale von Dortmund wartet am Sonntagabend Ross Smith. Der Engländer hatte sich im anderen Halbfinale mit 11:7 gegen Gerwyn Price durchgesetzt. Nun fehlt Schindler nur noch ein Sieg, um die ganz große Sensation perfekt zu machen.

Der Weltranglisten-23. hatte sich auf den letzten Drücker für das Turnier qualifiziert. Auf dem Weg ins Halbfinale setzte er sich gegen die Niederländer Wessel Nijman (6:5) und Jermaine Wattimena (10:4) durch, in der Runde der letzten acht folgte ein furioses 10:1 über den Waliser Jonny Clayton.