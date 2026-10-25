Karriere-Meilenstein! Schindler rauscht ins Halbfinale

Martin Schindler erreicht das Halbfinale bei der European Championship in Dortmund. Die deutsche Nummer eins steht zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den letzten Vier bei einem Major-Turnier.

Er hat es geschafft: Martin Schindler steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale eines Major-Turniers! Der Deutsche hat bei der European Championship in Dortmund (LIVE auf SPORT1) sein Viertelfinale mit 10:1 in den Legs gegen Jonny Clayton gewonnen und spielte sich komplett in einen Rausch.

Als der 30-Jährige seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-20 nutzte, war ihm der Stolz ins Gesicht geschrieben. Er ballte seine Fäuste und jubelte mit den deutschen Fans. Clayton erkannte die Leistung seines Gegners an und klatschte mit ihm ab.

Schindler startete überragend in die Partie und führte bis zur ersten Pause nach fünf Legs mit 4:1. Dabei leistete sich der Strausberger keinen einzigen Fehler auf die Doppelfelder. Durch die Westfalenhalle schallten die „Martin Schindler, Olé“-Gesänge.

Martin Schindler mit dem Brillen-Jubel Martin Schindler mit dem Brillen-Jubel © Sebastian Doppstadt & Michael Cooper/PDC

„Jonny Clayton ist davon beeindruckt“

Der Deutsche konnte es zwischenzeitlich gar nicht fassen, wie gut er Darts spielte und musste nach seinem 167er-Finish direkt nach der Pause schmunzeln und machte einen Brillen-Jubel. „Jonny Clayton ist davon beeindruckt, das hat er nicht kommen sehen“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic während des Spiels.

Seinen ersten Fehlwurf auf ein Doppelfeld leistete sich Schindler erst im achten Leg, als er um Millimeter das Bull’s Eye verpasste. Bis zur zweiten Pause schraubte er seine Führung auf 9:1 hoch. Clayton war es im Anschluss nicht mehr vergönnt, ein zweites Leg einzufahren.

In seinem Halbfinale wird der Deutsche am Sonntagabend entweder auf Luke Littler oder Krzysztof Ratajski treffen.

Die Viertelfinals in der Übersicht: