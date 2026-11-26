Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

3:15 Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

Phil Taylor ist zurück auf der Darts-Bühne. Das Comeback an der Seite seines Doppel-Partners Adrian Lewis verliert er aber, auch weil "The Power" patzt.

Phil Taylor ist mit einer Niederlage auf die Darts-Bühne zurückgekehrt. Im Doppel mit seinem Landsmann Adrian Lewis feierte der eigentlich zurückgetretene Superstar in Portsmouth seine Rückkehr ans Oche, erlebte dabei aber ein durchwachsenes Comeback.

In ihrem ersten Gruppenspiel beim International Pairs Turnier der MODUS Super Series unterlag das Team England mit 3:4 Legs im Nachbarschaftsduell gegen Schottland. Für die Schotten gingen John Henderson und Robert Thornton an den Start. Gespielt wurde im Modus Best of seven Legs.

Phil Taylor bei einem Turnier 2024 Phil Taylor bei einem Turnier 2024 © IMAGO/Pro Sports Images

Licht und Schatten beim Taylor-Comeback

Die glorreichen Jahre der beiden ehemaligen Weltmeister Taylor (16 Titel) und Lewis (2 Titel) liegen mittlerweile einige Zeit zurück, viel Staub war auf ihren Pfeilen zu Beginn jedoch kaum zu sehen. Lewis eröffnete das Match direkt mit einer 180, „The Power“ nutzte das und beendete das Leg später im ersten Versuch auf der Doppel 12.

Danach entwickelte sich ein munteres Hin und Her auf Augenhöhe, in dem der 66-jährige Taylor zwar auch das zweite Leg für die Engländer eintüten konnte, beim Scoring jedoch meistens auf seinen Nebenmann angewiesen war. Beide verzeichneten am Schluss jeweils ein Maximum in ihrer Statistik.

England-Duo hat Schwierigkeiten

Da sich keins der beiden Teams absetzen konnte, ging die prominent besetzte Partie bei 3:3 schließlich in den „Decider“. Auch hier sorgte Lewis mit hohen Aufnahmen wieder für eine eigentlich gute Ausgangslage. Taylor verpasste aber erst auf der Doppel 20, dann auf der Doppel 10 und schließlich auch auf der Doppel 5 direkt drei Matchdarts.

Robert Thornton ließ diese Einladung nicht ungenutzt und verwandelte schließlich auf der Doppel 16 zum Sieg.

DEINE MEINUNG

Auch in ihrem zweiten Match des Tages hatten die beiden Engländer das nachsehen. Gegen Schweden unterlagen sie mit 2:4.

Wie wird beim International Pairs Turnier gespielt?

Insgesamt zwölf Nationen mit je einem Paar kämpfen bis Samstag (28. November) um die International-Pairs-Trophäe.

Am Donnerstag treffen Taylor und Lewis in der Gruppe C auf die Teams aus Dänemark und der Schweiz. Ergänzt wird die Gruppe mit den Deutschen Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrence sowie mit dem Duo aus Schottland und Schweden, die in der Quali-Gruppe A die Plätze vier bis sechs belegten.

Australien, die Niederlande und Neuseeland treffen im Laufe des Abends ab 23 Uhr in der Gruppe B auf Belgien, den Zweiten der Quali-Gruppe A, und die USA. Die Waliser Derek Coulson und Alex Williams qualifizierten sich bereits am Mittwoch als Sieger der Gruppe A direkt für das Finale.

Neben ihnen ziehen fünf weitere Paare in die Final Night am Samstag ein. Im üblichen MODUS-Format startet der Abend mit einer Gruppenrunde, gefolgt vom Halbfinale und dem finalen Duell um den Titel.