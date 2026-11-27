Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

3:15 Erst der letzte Dart - und es bricht aus Price heraus

Nach zuvor sechs Niederlangen feiert Darts-Legende Phil Taylor sein erstes Erfolgserlebnis. An der Seite seines Doppel-Partners Adrian Lewis schlägt er ein deutsches Duo.

Erstes Erfolgserlebnis für die 66 Jahre alte Darts-Legende Phil Taylor bei seinem Comeback nach mehr als acht Jahren Pause! Nachdem „The Power“ an der Seite seines Doppel-Partners Adrian Lewis am ersten Tag beim International Pairs Turnier der MODUS Super Series alle fünf Matches in der Gruppenphase verloren hatte, gelang am Freitag in Portsmouth der Befreiungsschlag.

Das erste Spiel gegen Dänemark – wie am Vortag ein 2:4 in Legs– war zunächst noch enttäuschend verlaufen, doch dann gewannen Taylor/Lewis im Anschluss im Decider mit 4:3 gegen das deutsche Duo Liam Maendl-Lawrance und Daniel Klose, gegen das sie am Donnerstag noch mit 1:4 verloren hatten. Gespielt wird im Modus Best of seven Legs.

Phil Taylor hat es noch drauf Phil Taylor hat es noch drauf © IMAGO/Pro Sports Images

Taylor und Lewis feiern Befreiungsschlag

Nun hatte das Team England Lunte gerochen und triumphierte auch im nächsten Match mit 4:2 gegen die Schweiz, gegen die Taylor/Lewis am Donnerstag noch mit 3:4 unterlegen waren.

Insgesamt zwölf Nationen mit je einem Paar kämpfen bis Samstag (28. November) um die International-Pairs-Trophäe. Taylor und Lewis treffen am zweiten Spieltag der Gruppe C erneut auf die Teams, gegen die sie am ersten Spieltag alle fünf Spiele verloren hatten.

Nach den Partien gegen Dänemark, Deutschland und die Schweiz geht es noch gegen Schweden und Schottland.

Für England trat der 16-malige Weltmeister Taylor mit seinem langjährigen Freund Lewis bereits fünfmal beim PDC World Cup of Darts an. Dabei vereint die beiden eine erfolgreiche Vergangenheit, denn viermal gewann das Duo die Team-WM. Die glorreichen Jahre der beiden ehemaligen Weltmeister Taylor (16 Titel) und Lewis (2 Titel) liegen mittlerweile aber einige Zeit zurück.