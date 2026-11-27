Beim International Pairs Turnier feiert Phil Taylor nach acht Jahren Ruhestand sein Comeback. Gemeinsam mit Adrian Lewis tritt der 66-Jährige für England ans Oche. Nach dem schwachen Comeback will Taylor zurückschlagen.

Nach dem enttäuschenden Comeback wollen Phil Taylor und Adrian Lewis am Freitag zurückschlagen. Am Donnerstag verlor das Duo beim Comeback von Darts-Ikone Taylor International Pairs Turnier der MODUS Super Series alle fünf Spiele.

An der Seite seines langjährigen Freundes Lewis stieg „The Power“ nach seinem Rücktritt im Jahr 2018 erstmals wieder ins Wettkampfgeschehen ein, ohne dabei aber erfolgreich zu sein.

Darts heute live: So können Sie das International Pairs Turnier mit Phil Taylor verfolgen

TV: –

– Livestream: Pluto TV / Youtube (geoblock in Deutschland)

Pluto TV / Youtube (geoblock in Deutschland) Ticker: –

Am zweiten Tag für das Duo beim Turnier soll jetzt mindestens der erste Sieg her. Für England trat der 16-malige Weltmeister Taylor mit Lewis bereits fünfmal beim PDC World Cup of Darts an. Dabei vereint die beiden eine erfolgreiche Vergangenheit, denn viermal gewann das Duo die Team-WM. Nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in 2016 wollen die Engländer international noch einmal angreifen.

Taylor und Lewis treffen erneut auf die Gegner vom Donnerstag

Insgesamt zwölf Nationen mit je einem Paar kämpfen bis Samstag (28. November) um die International-Pairs-Trophäe. Taylor und Lewis treffen am zweiten Spieltag der Gruppe C erneut auf die Teams, gegen die sie am ersten Spieltag alle fünf Spiele verloren hatten.

Zum Auftakt unterlag das Duo am Donnerstag mit 3:4 Legs im Nachbarschaftsduell gegen Schottland. Für die Schotten gingen John Henderson und Robert Thornton an den Start. Danach hagelte es weitere Niederlage für Team England. Nach einem 2:4 gegen die Schweden und einer 3:4-Niederlage gegen die Schweiz, unterlagen die beiden ehemaligen Weltklassespieler auch dem deutschen Duo um Liam Maendl-Lawrance und Daniel Klose (1:4). Zum Abschluss gab es dann auch noch eine Niederlage gegen Dänemark (2:4).

Am Freitag trifft England in dieser Reihenfolge auf Dänemark, Deutschland, Schweiz, Schweden und Schottland. Das Weiterkommen ist kaum noch möglich, aber der erste Sieg sollte drin sein.