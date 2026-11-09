Darts WM: Die bemerkenswerte Rückkehr von Gary Mawson

Gary Mawson sorgt für eine der bemerkenswertesten Geschichten im Darts-Sport. Der 63-Jährige sichert sich nach langer Abstinenz wieder einen Startplatz bei der PDC-WM und kehrt auf die größte Bühne des Sports zurück.

Gary Mawson wird bei der PDC-Weltmeisterschaft 2027 (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) antreten. Der 63-Jährige gewann am Wochenende den CDC Continental Cup in Neufundland und löste damit sein Ticket für den Alexandra Palace.

Mawson startete mit einem eindrucksvollen 5:0-Erfolg gegen Larry Butler in das Turnier und spielte dabei einen Average von 97,60 Punkten. Anschließend setzte sich „The Mauler“ gegen Brayden Hall und Scott Estle durch, ehe er im Halbfinale David Cameron im Entscheidungsleg niederrang. Im Endspiel gegen Kevin Luke wurde es noch einmal spannend. Trotz einer zwischenzeitlichen 8:5-Führung vergab Mawson neun Matchdarts, setzte sich am Ende aber dennoch durch und machte seinen WM-Startplatz perfekt.

Gary Mawson ist für die Darts-WM qualifiziert Gary Mawson ist für die Darts-WM qualifiziert © IMAGO/Every Second Media

Rückkehr nach 15 Jahren

Für den US-Amerikaner ist die Qualifikation ein besonderes Comeback. Seit seiner letzten WM-Teilnahme 2011 hatte sich Mawson für kein weiteres Major-Turnier mehr qualifiziert.

Dabei gehörte er in den 1990er-Jahren und zu Beginn der 2000er regelmäßig zur PDC-Elite. Zwischen 1995 und 2000 spielte er bei jeder Ausgabe des World Matchplay und nahm insgesamt an sechs Weltmeisterschaften teil. Zu seinen bekanntesten Erfolgen zählen Siege über Darts-Legenden wie Eric Bristow, John Lowe und Bob Anderson.

Wade stoppte Mawson 2008 in einem Major-Finale

Seinen größten Lauf auf der PDC-Bühne legte Mawson bei den UK Open 2008 hin. Damals erreichte er das Finale und besiegte auf dem Weg dorthin unter anderem Raymond van Barneveld. Erst James Wade stoppte ihn im Endspiel.

Erste Anzeichen seiner Rückkehr zeigte Mawson bereits bei den US Darts Masters 2026. Dort stand er wieder auf einer großen Bühne, schied allerdings gegen Jonny Clayton aus. Nun folgt die Belohnung: Im Dezember 2026 wird der 63-Jährige bei der Weltmeisterschaft in London sein WM-Comeback feiern.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt