Tag eins bei der In der Hylo PDC Europe Super League: Die Hinspiele in der Gruppenphase liefern einige interessante Duelle. So ist der Stand im Kampf um das begehrte WM-Ticket.

Es geht um nicht weniger als die Chance auf ein WM-Ticket: In der Hylo PDC Europe Super League kämpfen 24 Spieler um die Qualifikation für das lukrative Turnier im Alexandra Palace. Am Dienstag stand Teil eins der Gruppenphase auf dem Programm.

Zur Erklärung: In vier Gruppen mit jeweils sechs Spielern wird zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt. SPORT1 zeigt das Event live im Free-TV und im Livestream. Die jeweils vier besten Spieler qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November).

Super League: So sieht es nach den Hinspielen aus

In der Gruppe A erspielten sich Toptalent Jan Schmidt und der frühere WM-Teilnehmer Rene Eidams die jeweils beste Ausgangsposition. Schmidt zeigte über seine bisherigen Spiele hinweg dabei einen 3-Dartaverage von 84,66.

Die Gruppe B wird nach fünf Spielen von Next-Gen-Spitzenreiter Jaimy van de Weerd angeführt, sein Average lag bei 85,70. Kevin Jußen belegte hinter ihm Platz zwei. Dragutin Horvat, der den Sprung zur WM in der Vergangenheit schon geschafft hatte, ist hier Dritter.

Paul Krohne führt derweil die Gruppe C souverän an, er zeigte mit 89,83 den insgesamt höchsten Dreidart-Schnitt des bisherigen Turniers. Finn Behrens rangiert auf Platz zwei, er musste sich nur Krohne geschlagen geben.

In der Gruppe D landete Marcel Hausdotter vor Carsten Hoffmann auf Platz eins. Am Dienstag ab 17 Uhr kommt es zu den Rückspielen. Alle Ergebnisse vom Dienstag gibt es hier im Überblick.