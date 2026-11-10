Darts heute live: PDC Europe Super League im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker – wer fährt noch zur Darts-WM?

Bei der PDC Europe Super League 2026 kämpfen 24 Spieler aus dem deutschsprachigen Raum um einen Startplatz für die Darts-WM. Am Dienstag startet die Gruppenphase.

Heute ab 17 Uhr fällt in Hildesheim der Startschuss zur PDC Europe Super League 2026 (Dienstag bis Freitag LIVE auf SPORT1). Insgesamt 24 Spieler kämpfen bis Freitag um einen der begehrtesten Preise im Darts-Sport: Der Sieger qualifiziert sich für die PDC-Weltmeisterschaft 2027 im legendären Londoner Alexandra Palace.

Die Super League gilt seit Jahren als wichtigster Qualifikationsweg für deutschsprachige Spieler ohne Tour Card. Das Teilnehmerfeld setzt sich überwiegend aus den besten Akteuren der PDC Europe Next Gen zusammen, ergänzt durch Nachwuchsspieler und Qualifikanten der neuen Turnierserie PDC Europe Start.

Paul Krohne ist bei der Super League dabei Paul Krohne ist bei der Super League dabei © IMAGO/Eibner

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24 Spieler, vier Gruppen, ein Ziel

Gespielt wird zunächst in vier Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern. Am Dienstag und Mittwoch treffen die Spieler jeweils zweimal auf jeden Gruppengegner. Die besten vier jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale am Donnerstag. Ab dann geht es im K.o.-Modus weiter, ehe am Freitag Viertelfinale, Halbfinale und Finale den WM-Starter ausspielen.

Zu den prominentesten Namen im Feld gehören Next-Gen-Spitzenreiter Jaimy van de Weerd, Paul Krohne, Dragutin Horvat, René Eidams und mehrere deutsche Nachwuchshoffnungen wie Jan Schmidt oder Mika Donnevert. Titelverteidiger Arno Merk fehlt dagegen. Der Deutsche gewann inzwischen eine Tour Card und ist deshalb nicht mehr startberechtigt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.