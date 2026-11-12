Große Überraschung im Kampf ums Ticket für die Darts-WM!
Bei den K.o.-Spielen in der Super League gibt es die erste große Überraschung. Einer der Favoriten im Kampf um das so begehrte WM-Ticket verabschiedet sich bereits im Achtelfinale aus dem Turnier.
Mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet: Tim Scholz hat sich im Achtelfinale bei der Hylo PDC Europe Super League (LIVE bei SPORT1) überraschend mit 6:4 in Legs gegen Jaimy van de Weerd durchgesetzt.
Der Deutsch-Niederländer van de Weerd galt als einer der großen Favoriten aufs WM-Ticket und schloss die PDC Europe Next Gen Order of Merit dieses Jahr sogar auf Position eins ab. Während van de Weerds Chancen auf die Darts-WM 2027 nun dahin sind, darf Scholz weiter vom Ticket träumen.
Hylo PDC Europe Super League: Scholz schlägt van de Weerd
Scholz spielte solide 87,60 Punkte im Average, bei van de Weerd waren es 81,29 Punkte.
Der Marburger führte schon mit 4:2 in den Legs, doch sein Kontrahent kämpfte sich nochmal zurück, stellte auf 4:4 und ließ einen Freudenschrei heraus. Scholz schnappte sich allerdings die nächsten beiden Legs und damit auch das Match. Er verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-10.
Darts: Wer schnappt sich das WM-Ticket?
Im Viertelfinale am Freitag trifft Scholz auf René Eidams. „The Cube“ gewann sein Achtelfinale gegen den Österreicher Patrick Reisenegger mit 6:3 in Legs.
Am Freitag wird dann auch der Turniersieger ermittelt. Wessen Ally-Pally-Traum dann Realität wird, bleibt mit Spannung zu erwarten.
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Hier geht es zum Spielplan und den Ergebnissen der Europe Super League.