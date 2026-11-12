Luke Littler hat bei seiner Netflix-Show mit anderen Gegnern gerechnet und zeigt sich überrascht.

Luke Littler hatte bei seiner Netflix-Show mit anderen Gegnern gerechnet. Bei „Beat Luke Littler“ am 30. Oktober in Manchester hatte der zweimalige Darts-Weltmeister nach eigener Aussage vor allem Kneipenspieler erwartet – stattdessen kannte er mehr als die Hälfte des Teilnehmerfeldes. Nach 14 Siegen in Serie verlor der 19-Jährige schließlich gegen die mehrmalige WM-Teilnehmerin Fallon Sherrock, die dafür 501.000 Pfund gewann.

„Bevor ich die Teilnehmerliste gesehen habe, dachte ich, es würden nur gegen Kneipenspieler gehen“, sagte Littler Online Darts. „Als die Liste dann veröffentlicht wurde, kannte ich tatsächlich mehr als die Hälfte.“ Neben Sherrock standen unter anderem die Nachwuchsspieler Mitchell Lawrie und Zach Griffiths im Aufgebot. Insgesamt waren 24 Teilnehmer für die Show ausgewählt worden.

Luke Littler hatte bei seiner Netflix-Show mit weniger prominenten Gegnern gerechnet Luke Littler hatte bei seiner Netflix-Show mit weniger prominenten Gegnern gerechnet © IMAGO/Every Second Media

Littler fällt dennoch positives Fazit

Das Format sah vor, dass die Herausforderer Littler in einem einzigen Leg über 501 Punkte schlagen mussten. Sherrock gewann zunächst das Ausbullen und durfte dadurch beginnen. Sie checkte mit ihrem 15. Dart und beendete Littlers Siegesserie im 15. Duell des Abends. Zuvor hatte sie sich für die Show qualifiziert und war anschließend vom Publikum für das Duell ausgewählt worden.

Mit dem Ablauf zeigte sich Littler trotz der Niederlage zufrieden: „Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend. Aus meiner Sicht war es sehr gut, aus Sicht von Netflix ebenfalls.“ Er habe alle Gegner schlagen und das Preisgeld an verschiedene wohltätige Organisationen spenden wollen, sagte Littler: „Leider sollte es nicht so sein. Das muss nun Fallon oder jemand anderes tun.“

„Ziemlich anstrengend, besonders bei der Hitze“

Die vielen Auftritte hintereinander seien für ihn auch eine Lernerfahrung gewesen. „Das war ziemlich anstrengend, besonders bei der Hitze und weil ich ständig auf die Bühne und wieder herunterging“, erklärte Littler.

Eine weitere Ausgabe kann er sich dennoch vorstellen: „Ich bin auf jeden Fall offen für ein nächstes Mal, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Netflix das auch so sieht.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.