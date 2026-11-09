Moritz Wagner gehört bei „Wer stiehlt mir die Show?“ zu den Herausforderern von Joko Winterscheidt. Bei einer Darts-Frage kann er nicht punkten.

Eine Darts-Frage hat Moritz Wagner bei der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ von Joko Winterscheidt mächtig ins Schwitzen gebracht.

„Wie viele Punkte bringt das Bullseye auf einer Dartsscheibe?“, fragte Joko die Kandidaten, zu denen neben Wagner auch Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus, Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla und die Wildcard-Teilnehmerin Eli gehörten.

„Boah, wenn ich das nicht weiß, ist mein Bruder so sauer“, sagte Wagner daraufhin und stand auf – das Publikum reagierte lachend. Der Basketball-Star spielt wie sein Bruder Franz in der NBA, bis zum Sommer waren sie gemeinsam bei den Orlando Magic aktiv und wohnten dort gemeinsam. Franz Wagner ist weiterhin in Orlando, Moritz läuft inzwischen für die Brooklyn Nets auf.

Moritz Wagner beantwortete die Darts-Frage zum Bullseye falsch Moritz Wagner beantwortete die Darts-Frage zum Bullseye falsch © Joyn

Wagner beantwortet Darts-Frage falsch: „Der tut weh“

Während „Knossi“ schnell erklärte, er wisse die Antwort, weil er mit Michael van Gerwen bei der Promi-Darts-WM gespielt hat, schien Wagner zu verzweifeln. Und tatsächlich: Während Kebekus, Knossi und Eli die richtige Antwort „50“ notiert hatten, stand bei Wagner eine 40.

„Der tut weh, ne?“, sagte Wagner zu Joko. Auf die entsprechende überraschte Reaktion der Zuschauer fragte Wagner schmunzelnd: „Ist das jetzt lustig, oder was?“

Wagner schied in der Show als Zweiter nach der Wildcard-Teilnehmerin aus.

In der NBA steckt der Weltmeister von 2023 mit den Nets mit zwei Siegen und acht Niederlagen im Keller der Eastern Conference. Persönlich kommt Wagner bisher auf 10,4 Punkte und 3,2 Rebounds im Schnitt. Beachtlich: Seine Dreierquote von 57,9 Prozent – elf von 19 Versuchen fanden bisher ihr Ziel – ist die beste der gesamten Liga.

Moritz Wagner spielt für die deutsche Nationalmannschaft und in der NBA für die Brooklyn Nets Moritz Wagner spielt für die deutsche Nationalmannschaft und in der NBA für die Brooklyn Nets © IMAGO/camera4+

In „Wer stiehlt mir die Show?“ wollen prominente Herausforderer dem Moderator die Kontrolle über seine Sendung entreißen. Der Clou: Wer sich im Finale gegen Joko Winterscheidt durchsetzt, darf die nächste Ausgabe selbst moderieren.