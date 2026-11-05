Pikachu siegessicher - aber sein Gegner hat das letzte Wort

Im letzten Floor-Turnier des Jahres scheidet Ricardo Pietreczk im Achtelfinale aus – und verpasst so denkbar knapp die Qualifikation für die WM-Generalprobe. Das Turnier gewinnt indes ein eher unbekannter Name.

Bitterer Nachmittag für Ricardo Pietreczko: Der deutsche Darts-Profi ist bei der Players Championship 34 in Leicester bis ins Achtelfinale vorgedrungen, hat aber die Qualifikation für die Players Championship Finals denkbar knapp verpasst.

In der Runde der letzten 16 unterlag „Pikachu“ dem ehemaligen Weltmeister Luke Humphries mit 3:6 in den Legs. Dabei spielte der Deutsche einen starken Drei-Dart-Average von 104,79 Punkten.

Darts-Profi Ricardo Pietreczko kam bis ins Achtelfinale Darts-Profi Ricardo Pietreczko kam bis ins Achtelfinale © IMAGO/Action Plus

Da Humphries jedoch seinerseits 107,31 Zähler im Schnitt ins Board hämmerte, musste Pietreczko die Segel streichen. Mit dem Erreichen des Achtelfinals war er am Donnerstag der beste Deutsche.

Darts: Pietreczko verpasst Major-Turnier

Trotz der starken Leistung gegen Humphries, der am Mittwoch das Turnier gewonnen hatte, war es ein besonders bitteres Aus für Pietreczko: Hätte er das Spiel gegen Humphries gewonnen, wäre er in der Rangliste der besten Spieler der diesjährigen Pro Tour noch unter die besten 64 gerutscht.

Das hätte für „Pikachu“ die Qualifikation für die Players Championship Finals bedeutet: Das TV-Turnier Ende November ist das letzte große Major-Turnier vor der Darts-WM. Mit 32.500 Pfund eingespieltem Preisgeld landete Pietreczko am Ende auf Rang 66 des Tableaus. Der Rückstand auf den 64. Platz beträgt gerade einmal 750 Pfund. Bedeutet: Dem Deutschen fehlte letztlich ein einziger Sieg in der gesamten Saison, um beim Major-Turnier dabei zu sein.

Humphries, der Pietreczkos Hoffnungen beendete, stürmte wie bereits am Mittwoch ins Finale. Dort unterlag „Cool Hand“ jedoch seinem Landsmann, dem Engländer Tommy Morris (5:8). Für den 34-Jährigen ist es der erste Titel auf der Profi-Tour der PDC. In der vergangenen Woche hatte Morris bereits zum ersten Mal in einem Pro-Tour-Finale gestanden, verlor dort aber gegen Chris Dobey.

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Nun hat es eine Woche später mit dem Erfolg geklappt, der zudem noch eine ganz besondere Komponente hat: Als erst sechster Spieler der PDC-Geschichte konnte Morris ohne Tourcard ein Turnier der Players Championships gewinnen.

Ein freudiger Nachmittag war es indes auch für Darts-Legende Raymond van Barneveld. Der Niederländer qualifizierte sich dank seines Erstrundensiegs für seine insgesamt 34. Darts-Weltmeisterschaft. Noch vor wenigen Tagen hatte der fünffache Weltmeister außerhalb der Qualifikationsränge gelegen.