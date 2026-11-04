Bei der Players Championship in Leicester scheidet Martin Schindler gegen einen ehemaligen Weltmeister aus. Andere Deutsche Spieler feiern Erfolge.

Martin Schindler hat sein Auftaktmatch bei der Players Championship 33 in Leicester verloren. Mit 2:6 in den Legs unterlag „The Wall“ in Runde eins einem stark aufspielenden Michael Smith.

Mit einem Drei-Dart-Average von 93,24 Punkten hatte Schindler gegen den Darts-Weltmeister von 2023 das Nachsehen, der seinerseits mit 101,35 Punkten im Schnitt überzeugte.

Martin Schindler verlor gegen Michael Smith Martin Schindler verlor gegen Michael Smith © IMAGO/Eibner

Damit kann der gebürtige Strausberger nicht an seinen tollen Lauf nach seinem Finaleinzug bei der Darts-Europameisterschaft anknüpfen, wo er als erster deutscher Spieler ein Major-Finale erreicht hatte. Bei den Players-Championship-Turnieren in der Vorwoche hatte Schindler das Achtelfinale erreichen können.

Darts: Hopp in Runde zwei

Für viele andere deutsche Spieler verlief die erste Runde hingegen erfolgreicher: Niko Springer siegte mit 6:2 gegen den Polen Filip Bereza, Gabriel Clemens setzte sich mit 6:4 gegen Karel Sedlacek aus Tschechien durch.

Sogar zwei rein deutsche Duelle gab es in Leicester direkt zu Beginn des Turniers. Max Hopp bezwang Arno Merk mit 6:2, Ricardo Pietreczko behielt gegen Lukas Wenig die Oberhand (6:3). Dabei reichte „Pikachu“ ein Average von gerade mal 81,00 Punkten, da Wenig selbst nicht über 80 Punkte im Schnitt hinauskam.

Auch die deutschen Tourcard-Holder Leon Weber, Dominik Grüllich und Marvin Kraft verloren ihre Erstrundenpartien und schieden ohne gewonnenes Preisgeld aus.

Pietreczko kämpft um Platz in den Top 64

Am Mittwoch und Donnerstag stehen die letzten beiden Turniere der diesjährigen Players-Championship-Saison an, insgesamt 34 Turniere hinter verschlossenen Türen sind es 2026. Die 64 besten Spieler der Serie qualifizieren sich für die WM-Generalprobe Ende November, die Players Championship Finals.

Entsprechend wichtig sind die verbleibenden zwei Turniere für viele Darts-Stars, um sich noch in das Teilnehmerfeld zu spielen. Pietreczko etwa steht durch seinen Sieg gegen Wenig nun vorläufig auf Rang 69 und hat etwa 3000 Pfund Rückstand auf den 64. des Tableaus.

Diese Differenz muss „Pikachu“ nun in den verbleibenden zwei Turnieren noch einspielen, um beim letzten großen TV-Turnier vor der WM dabei zu sein. Clemens (Rang 25), Hopp (33) Springer (38) und Schindler (48) sind so gut wie sicher qualifiziert.