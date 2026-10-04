World Grand Prix: Humphries triumphiert nach Aufholjagd

Im Duell der früheren Weltmeister liegt der Engländer 0:3 gegen Gerwyn Price zurück - und holt sich doch noch den Titel.

Der frühere Darts-Weltmeister Luke Humphries hat dank einer furiosen Aufholjagd zum zweiten Mal den Titel beim World Grand Prix gewonnen. Im Finale in Leicester setzte sich der Engländer gegen Gerwyn Price nach 0:3-Rückstand noch mit 6:4 durch und sicherte sich wie schon 2023 die Trophäe.

„Das habe ich gebraucht, um etwas Selbstvertrauen zu bekommen, denn es waren schreckliche 15 bis 18 Monate, in denen ich so viele große Finals verloren habe“, sagte Humphries bei Sky: „Ich muss ehrlich sein – ich hatte das Gefühl, dass ich heute Abend nicht viel zu geben hatte, und es gab einen Moment im Spiel, in dem ich dachte: ‚Ich will nicht 0:6 verlieren.'“

„Cool Hand Luke“ versüßten zudem 150.000 Pfund (rund 176.000 Euro) als Preisgeld den Triumph. Der Waliser Price verpasste seinen zweiten Erfolg nach 2020. Humphries hatte bereits vor dem Showdown Geschichte geschrieben: Er ist der erste Spieler, der es beim Major-Turnier viermal nacheinander ins Finale geschafft hat.