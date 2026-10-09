Darts: Niko Springer souverän in Runde zwei

Niko Springer landet bei der Swiss Darts Trophy einen Auftaktsieg. Nun kommt es zu einem echten Kracherduell.

Niko Springer ist bei der Swiss Darts Trophy souverän in die zweite Runde eingezogen. Die deutsche Nummer drei setzte sich gegen Lokalmatador Roman Wellinger mit 6:1 in Legs durch.

Der „Meenzer Bub“ spielte am Freitagnachmittag 76,92 Punkte im Average und traf 27,27 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Bei „Welli“ waren es 71,46 Punkte im Average und eine Doppelquote von lediglich 11,11 Prozent.

In der zweiten Runde wartet nun eine Mammutaufgabe auf Springer. Er trifft am Samstag auf Vize-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden.

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, hatte in der ersten Runde ein Freilos und steigt am Samstag ins Turnier ein. Der Sieger aus dem Jahr 2024 fordert den Engländer Tom Bissell.







