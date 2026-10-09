Swiss Darts Trophy live bei SPORT1 im Free-TV und im Livestream

Im Darts-Kalender steht die Swiss Darts Trophy auf dem Programm. Zwei Deutsche und zahlreiche Stars gehen an den Start - SPORT1 überträgt live.

Die PDC European Tour biegt auf die Zielgerade ein: Vom 9. bis 11. Oktober 2026 gastiert die Swiss Darts Trophy zum dritten Mal in Folge in der St. Jakobshalle in Basel. Es ist das vorletzte Turnier der European-Tour-Saison, und SPORT1 zeigt die Partien live und kostenlos im Free-TV und im Livestream.

Ein Feld von 48 Spielern kämpft um ein Preisgeld von 230.000 Pfund, dem Sieger winken 35.000 Pfund – auch zwei deutsche Stars werden am Start sein. Los geht es am Freitag um 13 Uhr.

Niko Springer tritt bei der Swiss Darts Trophy an Niko Springer tritt bei der Swiss Darts Trophy an © IMAGO/Action Plus

Swiss Darts Trophy: So verfolgen Sie das Turnier live:

Titelverteidiger ist Stephen Bunting, der 2025 im Finale Luke Woodhouse mit 8:3 besiegte. Als Nummer eins gesetzt ist der Weltranglistenzweite Luke Humphries.

Luke Litter nicht dabei – Schindler und Springer am Start

Nicht dabei ist Luke Littler. Die gesetzten Spieler steigen erst am Samstag in Runde zwei ein, am Freitag spielen die übrigen 32 Teilnehmer die erste Runde aus. Vier Plätze sicherten sich Schweizer Spieler im Host Nation Qualifier am Donnerstag.

Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler und Niko Springer dabei, beide sind über die Pro-Tour-Rangliste qualifiziert.

Schindler, der 2024 die Premiere des Turniers in Basel gewonnen hatte, ist als Nummer 15 gesetzt und trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie Joe Cullen gegen Tom Bissell. Springer bekommt es zum Auftakt am Freitagnachmittag mit einem der vier Host-Nation-Qualifier zu tun. Gewinnt er, wartet in Runde zwei Gian van Veen. Mit Mensur Suljovic ist zudem ein Österreicher im Feld.

DEINE MEINUNG

Gespielt wird im K.o.-System über zunächst elf Legs. Der Turnierplan sieht an jedem Tag eine Nachmittags- und eine Abendsession vor: Freitag und Samstag beginnen sie um 13 und 19 Uhr, am Sonntag um 12 und 18 Uhr. Das Finale steigt am Sonntagabend.

Die Spiele bei der Swiss Darts Trophy im Überblick

Nachmittagssession (ab 13 Uhr)

Niels Zonneveld – Bradley Brooks

William O’Connor – Jani Haavisto

Mensur Suljovic – György Jehirszki

Sebastian Bialecki – Karel Sedlacek

Niko Springer – Host-Nation-Qualifier 2

Joe Cullen – Tom Bissell

Cameron Menzies – Cristo Reyes

Rob Cross – Mario Vandenbogaerde

Abendsession (ab 19 Uhr)