Darts-EM: Schindler und Littler weiter, Springer raus

Von den beiden deutschen Teilnehmern schafft es nur einer ins Achtelfinale - genauso Weltmeister Luke Littler.

Achtelfinale für Martin Schindler, Auftakt-Aus für Niko Springer: Von den beiden Dartsprofis hat es bei der Heim-EM in Dortmund nur die deutsche Nummer eins in die nächste Runde geschafft. Schindler schlug den Niederländer Wessel Nijman knapp mit 6:5, Springer (26) hingegen verlor mit 3:6 gegen den Waliser Jonny Clayton. Keine Blöße gab sich der englische Weltmeister und Titelfavorit Luke Littler.

Schindler (30), der sich erst in der vergangenen Woche in Maastricht für das Turnier qualifiziert hatte, konnte die zwischenzeitliche Aufholjagd seines Gegners gerade noch stoppen und bekommt es in seinem zweiten EM-Achtelfinale in der Abendsession am Samstag (ab 19.00 Uhr) mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun. Springer, Weltranglisten-36., scheiterte auch bei seiner zweiten Teilnahme in Dortmund direkt zum Auftakt.

Littler setzte sich derweil souverän mit 6:3 gegen William O’Connor (Irland) durch und peilt seinen ersten EM-Titel an – sein nächster Gegner ist Landsmann Nathan Aspinall. Bis vor kurzem hatte der 19 Jahre alte Überflieger nach acht Major-Titeln in Folge ein perfektes Jahr im Blick, war dann jedoch beim World Grand Prix in Leicester überraschend in der ersten Runde sowie bei den World Series Finals in Amsterdam im Viertelfinale gescheitert.