Niko Springer scheidet bei der Darts-EM in seinem Auftaktmatch aus. Der "Meenzer Bub" wirkt nicht ganz auf der Höhe, SPORT1-Experte Robert Marijanovic klärt auf.

Schade, die große Überraschung bleibt aus: Niko Springer ist bei der European Championship in der ersten Runde nach einem beherzten Kampf ausgeschieden. Der Deutsche scheiterte am Waliser Jonny Clayton mit in Legs.

Der „Meenzer Bub“ ließ im ersten Leg einen Breakdart aus und hatte in der Folge gegen den stark aufspielenden Clayton kaum eine Chance. Dabei wirkte Springer auch nicht zu 100 Prozent fit.

Niko Springer ist ausgeschieden Niko Springer ist ausgeschieden © IMAGO/STEINSIEK.CH

Darts-EM: Springer scheitert an Clayton

„Er ist ein bisschen angeschlagen. Glasige Augen. Dann ist es echt schwierig“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic im achten Leg.

Springer spielte ordentliche 95,76 Punkte im Average und traf 50 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Bei Clayton waren es 96,81 Punkte und eine Doppelquote von 28,57 Prozent. Er verwandelte seinen fünften Matchdart.

„The Ferret“ trifft im Achtelfinale auf Josh Rock (Nordirland) oder Chris Dobey (England).

Luke Littler souverän weiter

Darts-Wunderkind Luke Littler erledigte seine Pflichtaufgabe souverän und besiegte den Iren William O’Connor mit 6:3 in Legs. Der zweimalige Weltmeister wurde in Dortmund vereinzelt ausgepfiffen, ließ sich aber nicht beirren.

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