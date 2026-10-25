Darts-EM: Schindler erreicht Halbfinale

Im Halbfinale könnte ein Duell mit Ausnahmetalent Luke Littler warten.

Dartsprofi Martin Schindler hat seinen Erfolgslauf bei der Heim-EM in Dortmund fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins bezwang am Sonntagnachmittag in der Runde der letzten acht den Weltranglistenfünften Jonny Clayton aus Wales überraschend deutlich mit 10:1. Als nächstes könnte am Abend ein Duell mit Weltmeister Luke Littler warten.

„Ich bin wirklich glücklich mit meiner Performance. Das Scoring und auch die Doppel haben super funktioniert“, sagte Schindler nach der Partie. Der Strausberger steht erstmals in seiner Karriere in einem Halbfinale bei einem Einzel-Major und ist nach Max Hopp 2018 der erst zweite Deutsche, dem das bei der European Championship gelingt.

Angetrieben von den Zuschauern in der stimmungsvollen Westfalenhalle startete Schindler stark in die Partie. Der 30-Jährige nahm Clayton früh den Anwurf ab und ging mit 4:1 in die erste Pause. Danach spielte sich der Deutsche geradezu in einen Rausch: Ein 167er-Finish zum 5:1 krönte eine Phase, in der er noch kein einziges Doppel verpasst hatte.

Clayton, der in der ersten Runde den zweiten deutschen Teilnehmer Niko Springer mit 6:3 aus dem Turnier geworfen hatte, kam trotz eines starken Averages von 98,92 Punkten kaum noch an die Doppel heran. Schindler gewann neun Legs in Folge und sicherte sich mit einem Punkteschnitt von 99,26 den Sprung ins Halbfinale.

Durch das Erreichen des Semifinals hat Schindler bereits 50.000 Pfund Preisgeld sicher und wird nach dem Turnier wieder unter den Top 20 der Weltrangliste geführt.