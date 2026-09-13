Wer setzt sich die Krone auf?

Die Flanders Darts Trophy geht in die heiße Phase. Alle deutschen Profis sind bereits ausgeschieden.

Die PDC European Tour macht mit der Flanders Darts Trophy Station in der Antwerp Expo: Vom 11. bis 13. September 2026 steigt bereits die dritte Auflage des Turniers, das sich seit seiner Premiere 2024 fest im Kalender etabliert hat.

Am Samstag verabschiedeten sich mit Martin Schindler, Gabriel Clemens und Niko Springer bereits alle deutschen Profis aus dem Turnier. Weiter geht es am Sonntag mit den Achtelfinals, auf die alle weiteren Runden bis zum Finale folgen.

Der jubelnde Gian van Veen Der jubelnde Gian van Veen © IMAGO/Action Plus

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute live verfolgen:

TV: –

Livestream: DAZN, PlutoTV

Das erste Achtelfinale bestreiten Gian van Veen und Kevin Doets im niederländischen Duell um 13.30 Uhr. Die Viertelfinals finden am Abend statt. Das Finale steigt um 22.15 Uhr.

Bei der Flanders Darts Trophy geht es auch darum, sich auf den letzten Drücker für den World Grand Prix zu qualifizieren. Schindler hätte dafür mindestens das Viertelfinale erreichen müssen.