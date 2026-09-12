Aus für deutsche Darts-Profis

von Christopher Mallmann
12.09.2026 • 22:24 Uhr
Deutscher 9-Darter lässt Kommentatoren ausrasten
1:39
Sonstige

Deutscher 9-Darter lässt Kommentatoren ausrasten

Nach Martin Schindler verabschieden sich auch Gabriel Clemens und Niko Springer bei der Flanders Darts Trophy. Damit ist kein Deutscher mehr vertreten.

Deutsches Aus in Belgien: Nach Martin Schindler sind auch Niko Springer und Gabriel Clemens bei der Flanders Darts Trophy rausgeflogen.

Während Springer dem Engländer Nathan Aspinall am Samstag in Antwerpen deutlich mit 1:6 unterlag, bäumte sich Clemens gegen Gian van Veen noch etwas auf (3:6). Beide verpassten somit das Achtelfinale, das am Sonntag ausgetragen wird.

Gabriel Clemens verabschiedete sich im Sechzehntelfinale
Gabriel Clemens verabschiedete sich im SechzehntelfinaleGabriel Clemens verabschiedete sich im Sechzehntelfinale© IMAGO/Pro Sports Images

Schindler verpasst World Grand Prix

Am Nachmittag hatte bereits Schindler die Segel streichen müssen. Der Deutsche verlor in seinem Auftaktmatch gegen Rob Cross (4:6) – und bekam anschließend Häme seitens des Engländers.

„Ich bin wirklich froh, dass Martin wahrscheinlich keinen Mumm hat. Das (World-Grand-Prix-Rennen; Anm. d. Red.) ist eine Menge Druck und deshalb hat er sich vielleicht in die Hose gemacht“, sagte Cross im Bühneninterview.

Weitere News

Zum Verständnis: Durch das Aus im Sechzehntelfinale wird Schindler in diesem Jahr nicht am World Grand Prix teilnehmen. Dafür hätte er mindestens das Viertelfinale erreichen müssen.

Alles zu Darts
  1. Darts heute LIVE
  2. SPORT1 Akademie: Trainer mit Michael van Gerwen
  3. Order of Merit: Darts Weltrangliste
  4. Darts – Die wichtigsten Begriffe
  5. Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1