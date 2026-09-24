Erfolgreicher Tag für zwei deutsche Darts-Profis: Max Hopp und Ricardo Pietreczko qualifizieren sich für das letzte Turnier der European Tour.

Max Hopp hat eine recht erfolgreiche Woche gekrönt. Der deutsche Darts-Profi qualifizierte sich am Donnerstag beim Tour Card Holder Qualifier für die Dutch Darts Championship in Maastricht (16. bis 18. Oktober). Auch Ricardo Pietreczko schaffte den Sprung zum letzten Turnier der European-Tour-Saison in den Niederlanden.

Hopp bezwang in der finalen Runde der letzten 20 Daryl Gurney mit 6:2 in Legs. Zuvor hatte er Jurjen van der Velde und Cor Dekker jeweils mit 6:5 niedergerungen.

„Pikachu“ nimmt den Big Fish raus

„Pikachu“ qualifizierte sich dank Siegen über Bradley Brooks und Mensur Suljovic (jeweils 6:3) für den Abschluss der kontinentalen Turnierserie. Das Match gegen den Engländer beendete er mit einem Checkout von 170 Punkten.

Martin Schindler und Niko Springer waren bereits vorqualifiziert. Die weiteren neun gestarteten Deutschen verpassten den Einzug ins 48 Akteure umfassende Teilnehmerfeld.

Hopp hatte am Dienstag bei Players Championship 29 mit einem 9-Darter geglänzt. Das WM-Ticket hat der „Maximiser“ ebenfalls bereits sicher in der Tasche. Lediglich am Mittwoch hatte er sich beim 4:6 gegen Charlie Manby mit einem Drei-Dart-Average von unter 80 Punkten nicht mit Ruhm bekleckert.