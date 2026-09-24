PDC veröffentlicht Premier-League-Termine

Ein Darts-Highlight des nächsten Jahres wirft bereits seine Schatten voraus: Die PDC gibt den Zeitplan für die Premier League bekannt.

Die PDC hat den Terminplan für die Premier League 2027 (LIVE im TV auf SPORT1) veröffentlicht. Die Darts-Elite um Luke Littler und Luke Humphries gastiert an 17 Abenden in Großbritannien und auf dem europäischen Festland, auch die deutsche Hauptstadt Berlin ist wieder dabei.

Die Premier League Darts 2027 startet am 4. Februar im OVO Hydro im schottischen Glasgow. Eine Woche später steigt der zweite Spieltag am 11. Februar in der Uber Arena in Berlin. Insgesamt umfasst die Saison 16 Liga-Abende sowie die abschließende Finals Night am 27. Mai in London.

Luke Littler startet in der Premier League als Titelverteidiger Luke Littler startet in der Premier League als Titelverteidiger © IMAGO/Every Second Media

Premier League: Verteidigt Littler seinen Titel?

Zu den Topfavoriten gehören Littler und Humphries, die bereits im Finale der diesjährigen Premier League aufeinandergetroffen sind. In einem wahren Darts-Krimi sicherte sich Littler mit 11:10 zum zweiten Mal in seiner Karriere den Titel.

Neben Berlin stehen mit Antwerpen und Rotterdam zwei weitere Spielorte auf dem europäischen Festland im Kalender. Nach dem Auftakt in Glasgow führt die Tour unter anderem über Newcastle, Belfast, Cardiff, Dublin, Manchester und Liverpool. Die Ligaphase endet am 20. Mai in Sheffield. Anschließend kämpfen die vier bestplatzierten Spieler in der Londoner O2 Arena in den Playoffs um den Titel.

Die Termine der Premier League 2027 im Überblick:

Donnerstag, 4. Februar – Glasgow, OVO Hydro

Donnerstag, 11. Februar – Berlin, Uber Arena

Donnerstag, 18. Februar – Newcastle, Utilita Arena

Donnerstag, 25. Februar – Belfast, The O2 Belfast

Donnerstag, 4. März – Cardiff, Utilita Arena

Donnerstag, 11. März – Nottingham, Motorpoint Arena

Donnerstag, 18. März – Dublin, 3Arena

Donnerstag, 25. März – Antwerpen, AFAS Dome

Donnerstag, 1. April – Brighton, Brighton Centre

Donnerstag, 8. April – Manchester, AO Arena

Donnerstag, 15. April – Rotterdam, Rotterdam Ahoy

Donnerstag, 22. April – Liverpool, M&S Bank Arena

Donnerstag, 29. April – Birmingham, Utilita Arena

Donnerstag, 6. Mai – Leeds, First Direct Arena

Donnerstag, 13. Mai – Aberdeen, P&J Live

Donnerstag, 20. Mai – Sheffield, Utilita Arena

Donnerstag, 27. Mai – London, The O2

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt