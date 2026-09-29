Darts: Nächste Enttäuschung für Weltmeister Littler

Der Dominator erlebt komplizierte Wochen. Eigentlich wollte er alle Majorturniere in diesem Jahr gewinnen.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Der Dominator aus England scheiterte beim World Grand Prix in Leicester völlig überraschend schon in der ersten Runde und zeigte dabei eine ungewohnt schwache Vorstellung. Bei der 1:2-Niederlage gegen seinen Landsmann Luke Woodhouse kam Titelverteidiger Littler nur auf einen Average von 82,41 Punkten. Erst vor einer Woche war er bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam schon im Viertelfinale ausgeschieden.

Im Anschluss hatte er aufgrund anhaltender Anfeindungen durch Zuschauer mit einem Boykott von Turnieren auch in den Niederlanden gedroht. Wegen ähnlicher Erfahrungen in Deutschland hatte er auf European-Tour-Turniere verzichtet.

Eigentlich wollte Überflieger Littler alle Majorturniere in diesem Jahr gewinnen, in Amsterdam endete die Serie nach sechs Triumphen. Auch der World Grand Prix ist ein Major-Turnier, bei dem im ungewöhnlichen Modus „Double in, Double out“ gespielt wird. Der einzige deutsche Teilnehmer Niko Springer schied am Montag ebenfalls in der ersten Runde durch ein 1:2 gegen den Niederländer Danny Noppert aus.