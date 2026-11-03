Jugendspiele in Dakar: Beachvolleyballer Wüst/Hüper im Finale

Die beiden 17-jährigen U18-Weltmeister setzen sich im Halbfinale bei den Olympischen Jugendspielen gegen die Junioren aus Brasilien durch.

Die U18-Weltmeister Filo Wüst und Lasse Hüper haben bei den Olympischen Jugendspielen in Senegals Hauptstadt Dakar das Finale im Beachvolleyball erreicht. Im Duell mit den Brasilianern Bruno Lobo und Gabriel Campos setzten sich die favorisierten Deutschen souverän mit 2:0 (21:15, 21:18) durch.

Um Gold zu gewinnen, müssen die beiden 17-Jährigen im Finale am Mittwoch nun noch das Duo Paul Hohenauer und Martin Poinstingl aus Österreich bezwingen. „Wir sind ultra stolz“, sagte Hüper nach der genommenen Halbfinal-Hürde im ZDF.

Nach dem WM-Triumph im Juli sind die Jugendspiele erst das zweite große Turnier für das Duo. Auf dem Feld am palmengesäumten Saly Beach zeigten Wüst/Hüper ihr gutes Zusammenspiel und eine von Beginn an konzentrierte Leistung.

„Wir hatten alles im Griff“, sagte Wüst, dessen drei ältere Brüder ebenfalls erfolgreich Beachvolleyball spielen. Mio (Jahrgang 2000), Lui (2002), Tamo (2005) und Filo (2009) waren auf europäischer Ebene alle mindestens unter den Top vier der europäischen Nachwuchselite. Der Jüngste, Filo, gilt derweil als der Talentierteste.