Beachvolleyball-Awards: Tillmann räumt erneut ab

Die Europameisterin von 2024 setzte sich im Fan-Voting vor Anna-Lena Grüne und Sandra Ittlinger durch.

Cinja Tillmann (35) ist erneut Deutschlands Beachvolleyballerin des Jahres. Die Europameisterin von 2024 gewann den Preis des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und des Volleyball Magazins zum vierten Mal in Folge. In der Kategorie der besten Nachwuchsspielerin setzte sich Janne Uhl (20) durch.

„Es ist etwas Besonderes für mich, dass ich gewählt wurde, obwohl wir nicht bei den deutschen Meisterschaften antreten konnten. Ich denke, es wird wahrgenommen, was wir international erreicht haben“, sagte Tillmann, die sich mit 37 Prozent der über 10.000 Fan-Stimmen durchsetzte. Mit ihrer Partnerin Svenja Müller landete die Abwehrspezialistin bei den Elite-Turnieren in Hamburg, Gstaad, Ostrava und Montreal unter den besten Fünf, bei den German Beach Club Finals sicherte sich das Duo Silber.

„Wir haben spielerisch einige Ideen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten verändern und verbessern wollen, um das möglichst 2028 perfekt umsetzen zu können“, sagte Tillmann. Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles will die dann 37-Jährige mit ihrer Partnerin noch einmal angreifen.