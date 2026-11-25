Trotz des engen Zeitplans und personeller Engpässe wollen die deutschen Basketballer die Qualifikation für Katar perfekt machen.

Die WM-Mission wird für Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú und einige seiner Nationalspieler zur Terminhatz. Kaum mehr als 48 Stunden, bevor der Welt- und Europameister mit einem Sieg in der Qualifikation in Lettland das Ticket für die Endrunde 2027 in Katar lösen kann, stoßen der Coach und seine drei EuroLeague-Profis am Mittwoch zum Team.

Mumbrú, der am Dienstagabend noch als Trainer von Virtus Bologna in der Königsklasse bei Roter Stern Belgrad gefragt war, sieht darin jedoch kein allzu großes Problem. Zwar seien die Länderspielfenster „immer schwierig“, sagte der 47-Jährige dem SID. Es sei jedoch wichtig, „dass wir schon seit zwei Jahren zusammen sind. Ich kenne alle Spieler und jeder weiß, was zu tun ist. Für uns wird es sehr schnell gehen, weil ich sie bereits in anderen Länderspielfenstern trainiert habe.“

Neben dem Spanier kommen auch Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst verspätet hinzu, nachdem sie in der EuroLeague gegen Maccabi Tel Aviv im Einsatz waren. Im Gegensatz zum Lehrgang im Sommer muss Mumbrú nun wegen der laufenden NBA-Saison auf Kapitän Dennis Schröder und Tristan da Silva verzichten. Auch die in Europa beschäftigten Weltmeister Isaac Bonga, Maodo Lo, Daniel Theis, David Krämer und Johannes Thiemann sind nicht dabei.

Die personellen Engpässe in den Länderspielfenstern seien „immer eine Herausforderung“, so Mumbrú: „Aber ich spreche lieber über die Spieler, die wir haben. Nicht über die Spieler, die ich nicht habe. Ich bin sehr glücklich mit den Spielern, die kommen. Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, um in beiden Spielen konkurrenzfähig zu sein.“

DEINE MEINUNG

Nach dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr) in Riga, dem Ort des EM-Triumphs 2025, wartet im vorletzten Fenster der Quali am Montag (19.30 Uhr/beide MagentaTV) in Frankfurt am Main noch Polen. In der Gruppe K steht Deutschland mit 15 Zählern an der Spitze, dahinter folgen die punktgleichen Kroaten und Polen. Vierter ist Lettland (zwölf Punkte).

Sollte die DBB-Auswahl eine der beiden Partien gewinnen, wäre ihr die erfolgreiche Qualifikation als eine der drei bestplatzierten Mannschaften der Staffel nicht mehr zu nehmen. Das wäre auch in Mumbrús Sinne: „Wir sind die deutsche Nationalmannschaft. Wir wollen versuchen, uns so schnell wie möglich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wir sind Weltmeister.“

Die verbleibenden beiden Quali-Partien in den Niederlanden (25. Februar) und gegen die Letten (28. Februar) wären dann nicht mehr entscheidend.