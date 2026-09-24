WM-Quali: Deutschland spielt in Frankfurt gegen Polen

Im nächsten Länderspielfenster winkt dem Titelverteidiger das Ticket nach Katar.

Auf dem Weg zur Titelverteidigung absolvieren die deutschen Basketball-Weltmeister ihr nächstes Heimspiel in Frankfurt. Am 30. November geht es in der Mainmetropole im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Polen, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt.

Die DBB-Auswahl führt die Gruppe K mit sieben Siegen aus acht Spielen an, mit der gleichen Bilanz folgen in der Tabelle Kroatien und Polen (alle 15 Punkte).

Bundestrainer Àlex Mumbrú will mit Deutschland zur WM Bundestrainer Àlex Mumbrú will mit Deutschland zur WM © picture-alliance/NurPhoto/SID/Piotr Matusewicz

Deutschland in der WM-Quali Ende November gefordert

Das nächste Länderspielfenster beginnt am 27. November mit dem Duell in Riga gegen Gastgeber Lettland (12). Drei Teams der Sechsergruppe bekommen ein WM-Ticket für Katar 2027, die deutsche Mannschaft kann in den anstehenden Partien eines lösen.

Da die EuroLeague vom 26. November bis 2. Dezember pausiert, könnten einige Spieler von Klubs, die im Wettbewerb dabei sind, in Riga und/oder in der Frankfurter Süwag Energie Arena für das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú auflaufen. Die NBA-Akteure werden fehlen.