Die Basketballer des FC Bayern holen endlich den ersten Heimsieg in der EuroLeague. Kurz vor Schluss erhitzen sich die Gemüter - es kommt zu einer Rudelbildung.

Die Basketballer des FC Bayern haben ihren lang ersehnten ersten Heimsieg in der EuroLeague gefeiert. Die Mannschaft von Headcoach Anton Gavel setzte sich am Donnerstagabend gegen den spanischen Pokalsieger Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 100:81 (55:41) durch, es war der insgesamt vierte Erfolg im 13. Spiel für die Münchner. Beste Werfer im heimischen SAP Garden waren Duane Washington Jr. (23 Punkte) und Johannes Thiemann (15).

Nur zwei Tage nach der kräftezehrenden Niederlage beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas (114:117 n.V.) waren die Bayern von Beginn an im Spiel. Die Fünf-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel baute der Bundesliga-Spitzenreiter zur Pause vor allem dank Nationalspieler Thiemann auf komfortable 14 Zähler aus. Nach der Pause leisteten sich die Bayern eine kurze Schwächephase, ließen die Spanier aber nicht mehr entscheidend herankommen.

EuroLeague: Riesige Rudelbildung kurz vor Schluss

Zum Ende des Spiels wurde es nochmal richtig hitzig. So kam es nach einem harten Foul von Rodions Kurucs an Bayerns MarJon Beauchamp zu Wortgefechten, die in einer riesigen Rudelbildung inklusive Schubserei mündeten.

Kurz vor Schluss kam es zu einer Rudelbildung Kurz vor Schluss kam es zu einer Rudelbildung © IMAGO/sportworld

Für die Bayern geht es am Sonntag in der Bundesliga mit dem Prestigeduell bei Alba Berlin (18.00 Uhr) weiter. Der nächste Gegner in der EuroLeague ist Hapoel Tel Aviv am kommenden Dienstag (20.00 Uhr).

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)