Die Bayern kassieren bei Zalgiris Kaunas in der EuroLeague die neunte Niederlage im zwölften Spiel. Vor allem Ex-Münchner Carsen Edward bereitet den Gästen in der Overtime Probleme.

Die Basketballer des FC Bayern haben trotz einer starken Leistung am zwölften Spieltag der EuroLeague ihre neunte Niederlage kassiert. Beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas verloren die Münchner ein phasenweise spektakuläres Spiel 114:117 (101:101, 57:50) n.V. Die Chancen auf die Qualifikation für die Playoffs werden für die Mannschaft von Trainer Anton Gavel nun immer geringer.

„Wir waren in einer guten Position, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Gavel nach dem Spiel. Die Münchner, die ihre bislang drei Siege jeweils auswärts gefeiert hatten, lagen bis zur Verlängerung kein einziges Mal in Rückstand. In der Overtime überzeugte dann vor allem der ehemalige Münchner Carsen Edwards, der am Ende auf 32 Punkte kam.

Die Bayern verloren beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas Die Bayern verloren beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas © IMAGO/Augustinas Meskelevicius

Beste Werfer der Bayern, die bereits am Donnerstag im heimischen SAP Garden Baskonia Vitoria-Gasteiz empfangen (20.00 Uhr), waren Johannes Thiemann (33 Punkte) und Duane Washington Jr. (27).

Bayern lassen am Ende zu viele Chancen liegen

Die Münchner waren von Beginn an bemerkenswert gut im Spiel gegen den litauischen Rekordmeister. Nach dem ersten Viertel führten sie mit sechs, zur Halbzeit dann mit sieben Punkten – vor allem dank der großen Treffsicherheit von Thiemann (20) und Obst (14). Die Litauer kamen nur einmal zum Ausgleich, lagen aber nie in Führung.

Nach der Pause sorgte vor allem Washington für die Münchner Punkte. Die Chance, die Führung zweistellig auszubauen, ließen die Gäste aber gleich mehrfach ungenutzt. Wieder kam Kaunas heran und zum Ausgleich, ein letztes Mal 0,6 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Mit noch 19 Sekunden auf der Uhr hatte zuvor Washington mit einem Dreier auf 100:96 gestellt.

Erst zu Beginn der Overtime ging Kaunas erstmals in Führung. Danach schien vor allem Edwards nicht zu stoppen.