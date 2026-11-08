Die Münchner sorgen mit einem starken dritten Viertel für die Entscheidung. Trier und Weißenfels bleiben dran.

Auch beim fränkischen Nachbarn hat der FC Bayern nichts anbrennen lassen und die Tabellenspitze in der Basketball Bundesliga (BBL) gefestigt. Bei den Fitness First Würzburg Baskets setzte sich der Favorit am Sonntag nach einem bärenstarken dritten Viertel mit 94:73 (49:39) durch, es war der siebte Sieg im achten Spiel.

Dicht hinter den Münchnern liegen weiter die VET-Concept Gladiators Trier (6:1), die am Samstag Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets geschlagen hatten (92:79).

Bayern und Würzburg sehen sich schon bald wieder

Die Bayern machten nach der Pause schnell alles klar. Der dritte Abschnitt ging mit 33:7 an die Gäste, Würzburg war völlig überfordert. Beste Werfer beim EuroLeague-Teilnehmer aus München waren der deutsche Europameister Oscar da Silva und Duane Washington mit jeweils 13 Punkten. Für das Team von Trainer Anton Gavel war es wettbewerbsübergreifend der dritte Sieg in Folge. Am 12. Dezember treten die Bayern erneut in Würzburg an, dann geht es im Pokal-Viertelfinale um den Einzug ins Final Four in eigener Halle (20./21. Februar 2027).

Tabellendritter ist der Syntainics MBC (6:2) nach einem 77:73 (36:45) über die Skyliners Frankfurt. Es war für den Klub aus Weißenfels, BBL und Europapokal zusammengenommen, der sechste Sieg in Serie. DeLonnie Hunt glänzte gegen Frankfurt (4:2) mit 18 Punkten.