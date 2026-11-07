Das Überraschungsteam zieht mit Spitzenreiter Bayern München gleich.

Die Gladiators Trier haben ihren erfolgreichen Saisonstart in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt. Das Überraschungsteam von Trainer Jacques Schneider bezwang am Samstagabend die Bamberg Baskets 92:79 (47:35) und steht nach sechs Siegen aus sieben Spielen punktgleich mit Spitzenreiter Bayern München auf Rang zwei.

Gleich mit dem Spielbeginn dominierte Trier die Partie. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels gerieten die Gladiators gegen Bamberg in Rückstand. Bester Werfer der Partie war Triers Spielmacher Jordan Roland mit 20 Punkten.

In der vergangenen Spielzeit war der Klub als Aufsteiger in die Playoffs der Bundesliga (BBL) eingezogen und hatte sich für den Europacup qualifiziert.