In Auckland trifft Nelson Weidemann auf einen alten Bekannten.

Der 19-malige Nationalspieler Nelson Weidemann verabschiedet sich aus der Basketball Bundesliga (BBL). Der 27-Jährige verlässt Rasta Vechta nur wenige Wochen nach seiner Ankunft und schließt sich den BNZ Breakers aus Auckland/Neuseeland an.

Das Team wird von Weltmeister-Coach Gordon Herbert trainiert. Unter Herbert hatte Weidemann im Jahr 2023 sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben.

Weidemann nutzt Option zum Auslandswechsel

Weidemann macht für den Transfer von seiner Option Gebrauch, sich vor Ablauf seines in Vechta geschlossenen Dreimonatsvertrages einem Klub im Ausland anzuschließen. Am Samstagabend (20.00 Uhr) wird er noch für Vechta gegen ratiopharm Ulm auflaufen. Für Ulm hatte der Shooting Guard von 2024 bis 2026 gespielt.

„Ich wollte gerne ins Ausland wechseln, im Sommer hatte sich das nicht ergeben. Dann hat mir Rasta die Chance gegeben, mich fit zu halten und an mir zu arbeiten, besser zu werden“, sagte Weidemann: „Dafür bin ich dem Klub unendlich dankbar. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich ich meinen Traum verwirklichen kann. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Schritt zu gehen.“