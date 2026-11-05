NBA-Rookie Anderson: „Dabei sein und Goldmedaillen gewinnen“

Der 20-Jährige will mit dem deutschen Nationalteam an die Erfolge der "goldenen Generation" anknüpfen.

Auf die Frage nach seinen Zielen mit der deutschen Nationalmannschaft hat NBA-Rookie Christian Anderson eine simple Antwort. Es gehe darum „dabei zu sein und Goldmedaillen zu gewinnen“, sagte der Basketballprofi von den Charlotte Hornets dem Portal basketball-world.news.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hatte den 20-Jährigen schon vor einiger Zeit als seinen Nachfolger im Nationalteam ins Gespräch gebracht. „Wenn so jemand so etwas sagt, tut das gut und motiviert mich, noch besser zu werden. Man will ja nicht hinter dem zurückbleiben, was jemand über einen sagt“, so Anderson, der in Charlotte zusammen mit dem Nationalmannschaftskapitän spielt. Schröder sei „einer der Besten, die es je gab“.

Deutschland habe „eine goldene Generation, und unser Team war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich“, sagte der Point Guard: „Darauf wollen wir aufbauen. An der Spitze zu bleiben ist uns sehr wichtig.“

Schröder sei im Klub als Teamkollege eine große Hilfe. „Ich habe einen Spieler als Orientierung, an dem ich sehen kann, wie er spielt, wie er führt, wie er verteidigt und Druck auf den Ball macht. Das hilft mir enorm bei meiner Entwicklung.“