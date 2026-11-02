Basketball-Frauen gehen mit sieben WM-Fahrerinnen in die EM-Quali

Unter anderem gehört Leonie Fiebich vom WNBA-Klub New York Liberty zum 13-köpfigen Aufgebot.

Beim Start in die Qualifikation für die EM 2027 setzt der Bundestrainer der deutschen Basketball-Frauen Olaf Lange auf gleich sieben Spielerinnen, die bei der erfolgreichen Heim-WM dabei waren. Unter anderem gehört Leonie Fiebich vom WNBA-Klub New York Liberty zum 13-köpfigen Aufgebot.

Fehlen werden dem WM-Vierten in Hamburg gegen Ungarn (11. November), in Dänemark (14.) und Portugal (17.) aus dem WM-Kader Nyara Sabally (Toronto Tempo/WNBA), Clara Bielefeld (Texas Christian University/USA) und die angeschlagenen Marie Gülich (Townsville Fire/Australien), Alexis Peterson-Smalls (Valencia BC/Spanien) sowie Lina Sontag (Cadi la Seu/Spanien). Sabally war zuletzt am Knie operiert worden. Auch ihre ältere Schwester Satou (New York) ist nicht nominiert.

Mit dabei im deutschen Kader: Leonie Fiebich Mit dabei im deutschen Kader: Leonie Fiebich © picture-alliance/Sipa USA/SID/Jess Stiles

Sabally-Schwestern fehlen im Kader

Auf dem Weg zur EuroBasket 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen spielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Vierergruppe N. Für das Ticket zur Endrunde muss mindestens Platz zwei her. Die Rückspiele finden am 10., 13. und 16. Februar 2027 statt. Das DBB-Aufgebot im Überblick:

Frederike Askamp, Britta Daub (beide Eisvögel USC Freiburg), Emily Bessoir (CB Hozono Global Jairis/Spanien), Patricia Broßmann (Tauranga Whai/Neuseeland), Frieda Bühner (USK Prag/Tschechien, Portland Fire/USA), Marianna Byvatov (BC Marburg), Emma Eichmeyer (Saarlouis Royals), Leonie Fiebich (New York Liberty/USA), Luisa Geiselsöder (Fenerbahce Istanbul/Türkei, Portland Fire/USA), Alina Hartmann, Nina Rosemeyer (beide Alba Berlin), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern), Laura Zolper (Basket Lattes Montpellier Méditerranée/Frankreich)