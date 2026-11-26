Der Welt- und Europameister tritt am 28. Februar 2027 in der Arena der EWE Baskets gegen Lettland an.

Die deutschen Basketballer beenden die Qualifikation für die WM 2027 mit einem Heimspiel in Oldenburg. Der Welt- und Europameister tritt am 28. Februar in der Arena der EWE Baskets gegen Lettland an, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt. Im besten Fall hat das DBB-Team bis dahin sein Ticket für Katar (27. August bis zum 12. September 2027) schon sicher.

Die Auswahl von Bundestrainer Álex Mumbrú spielt am Freitag (18.30 Uhr) in Lettland und am Montag (19.30 Uhr/beide MagentaTV) in Frankfurt gegen Polen. Gelingt dabei ein Sieg, ist die Qualifikation vorzeitig geschafft.

Bisher fanden vier Männer-Länderspiele in Oldenburg statt. Zum bislang letzten Mal trat die deutsche Mannschaft dort 2012 im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan an.