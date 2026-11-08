Eine brisante Szene, die WWE heute nicht mehr zeigen will

Heute vor 21 Jahren bestritt WWE-Legende Eddie Guerrero sein letztes Match vor seinem tragischen Tod. Eine später vieldiskutierte Szene zeigt die Liga inzwischen nicht mehr.

Es war ein alltägliches TV-Match unter vielen – und niemand ahnte, welch traurige Note es im Nachhinein bekommen sollte. Heute vor 21 Jahren bestritt Wrestling-Legende Eddie Guerrero seinen letzten Kampf für WWE – fünf Tage vor seinem plötzlichen Herztod am 11. November 2005 im Alter von nur 38 Jahren.

Aufgrund der tragischen Ereignisse, die folgten, hat das nur knapp vier Minuten lange Duell mit dem einstigen Hoffnungsträger Mr. Kennedy im Nachhinein viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als eigentlich geplant war. Ein Grund dafür war auch ein später viel diskutierter Moment, den WWE inzwischen aus dem Match herausgeschnitten hat.

So lief Eddie Guerreros letztes Match bei WWE

Es war der 8. November 2005, bei der TV-Show SmackDown in Indianapolis lieferten sich Guerrero und Kennedy ein Match, bei dem es laut Drehbuch um einen Platz in einem der traditionsreichen Teamkämpfe bei dem Herbstevent Survivor Series ging.

Publikumsliebling Guerrero setzte sich am Ende unter dem Jubel der Fans mit seinem berühmten „Lie, Cheat and Steal“-Trick durch: Er warf seinem Gegner einen Stahlstuhl zu, ließ sich anschließend zu Boden fallen und erreichte so die Disqualifikation von Kennedy durch Ringrichter-Legende Charles Robinson.

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Fünf Tage nach dem Match wurde die Szene von Guerreros frühem Tod schockiert: Der frühere WWE-Champion wurde leblos in einem Hotelzimmer in Minneapolis aufgefunden. Als Ursache für sein Ableben wurde ein Herzinfarkt festgestellt, bei dem diverse körperliche Vorschädigungen des charismatischen Showkampf-Stars eine Rolle spielten.

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Stuhlschlag von Mr. Kennedy später vieldiskutiert

Die Tragödie um Guerrero machte sein letztes Match zu einem Zeitdokument, das bei YouTube inzwischen rund 2 Millionen Mal angesehen wurde – Gegenstand vieler Diskussionen ist vor allem ein heute beklemmender Moment nach dem Match.

Aus Frust über seine Niederlage schlug Kennedy Guerrero bei dessen Siegesfeier noch tatsächlich mit dem Stuhl nieder. Wie damals bei WWE noch nicht unüblich, zog Kennedy den Schlag auf Guerreros Kopf ungebremst durch, ohne dass sein Gegner seinen Kopf mit den Händen schützte.

Inzwischen ist diese Praxis bei WWE tabu – aufgrund der erschreckenden Erkenntnisse der „Concussion Crisis“ im US-Sport. Die medizinische Forschung machte nicht nur in NFL und NHL, sondern auch den WWE-Verantwortlichen die lange unterschätzten Folgeschäden von Gehirnerschütterungen bewusst. Ein prominenter Aktivist in dieser Zeit war auch der Neurologe Christopher Nowinski, der selbst in jungen Jahren WWE-Wrestler war und seine Karriere aufgrund einer Kopfverletzung hatte beenden müssen.

Zum prominentesten abschreckenden Beispiel im Wrestling wurde ausgerechnet Guerreros Freund und Weggefährte Chris Benoit, der 2007 unter noch schockierenden Umständen starb: Er beging Suizid, nachdem er seine Ehefrau Nancy und Sohn Daniel ermordet hatte. Nachträgliche Untersuchungen wiesen schwere Schädigungen in Benoits Gehirn nach.

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Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

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„Hau fest zu!“

Zum Zeitpunkt von Guerreros letztem Match galten ungeschützte Stuhlschläge in der Branche noch als Beweis von Härte und Männlichkeit – auch für Guerrero, wie Kennedy später berichtete.

„Ich erinnere mich, wie er in der Matchbesprechung sagte: ‚Zieh es durch. Hau fest zu'“, erinnerte sich der heute 50 Jahre alte Kennedy (bürgerlich: Ken Anderson) 2022 in einem Interview mit Podcaster Chris Van Vliet. Hinterher hätte Guerrero dann jedoch signalisiert, der Schlag sei „vielleicht doch etwas zu fest“ gewesen.

Im Nachhinein spekulierten Teile der WWE-Fans in den sozialen Medien über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Stuhlschlag und Guerreros Tod – was abwegig ist. Als Ursachen für Guerreros Herzversagen wurden andere Gründe diagnostiziert: ein vorgeschädigtes Herz aufgrund vergangener Drogenprobleme, krankhaft vergrößerte Organe, die auf Missbrauch von Wachstumshormonen für den Muskelaufbau zurückgeführt wurden.

Guerreros Tod und der öffentliche Druck, der folgte, waren der Auslöser für die Einführung der „Wellness Policy“ bei WWE – Anti-Doping-Tests und intensivere medizinische Untersuchungen.

Nichtsdestotrotz sieht WWE auch den Stuhlschlag-Moment zwischen Kennedy und Guerrero mit anderen Augen: Der Moment, in dem Kennedy zuschlägt, ist auf den offiziellen Videoplattformen von WWE inzwischen aus dem Matchclip herausgeschnitten: Das Bild steht für einen Moment still, nur der Einschlag ist zu hören.