Diese WWE-Überraschung kam auch intern unerwartet

Die WWE-Gruppierung The 946 wurde in dieser Woche durch einen weiteren Star verstärkt. Inzwischen sind Hintergründe zu der unvermuteten Entscheidung durchgesickert.

Es war die große Überraschung der WWE-Woche – und sie hat offenbar auch innerhalb der Liga viele überrascht.

Bei der Netflix-Show Monday Night RAW verstärkte in der Nacht zum Dienstag der ehemalige AEW- und TNA-Star Cruz Montana (ehemals Mike Santana) die Gruppierung The 946 um Royce Keys und führte sich mit einer Attacke auf Superstar Roman Reigns im Hauptkader der Liga ein.

Inzwischen sind Hintergründe zu der unerwarteten Entscheidung durchgesickert, Montana frühzeitig aus dem Entwicklungskader NXT ins Hauptprogramm zu befördern.

Throw me in the jungle…

IM COMING FOR THE LION’S HEAD.



Spin The Fckn BLOCK. pic.twitter.com/wmrfXuUSs5 — Cruz MONTANA🇵🇷 (@Montana_NYPR) November 3, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

WWE: Cruz Montanas Debüt kam kurzfristig

Wie der langjährige Szene-Insider Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Newsletter berichtet, sei Montanas Debüt eine „kurzfristige Entscheidung“ gewesen. „Niemand“ bei NXT sei vorab ins Bild gesetzt worden. Die für NXT verantwortliche Ringlegende Shawn Michaels hätte „eigentlich noch Pläne gehabt, mit Montana als Top-Publikumsliebling des Kaders weiterzuarbeiten“.

Michaels‘ für das Hauptprogramm zuständige WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque hat nun stattdessen entschieden, Montana abzuziehen und in die große Fehde zwischen Reigns‘ Bloodline und The 946 einzubeziehen. Letztere Gruppierung wird damit durch einen weiteren profilierten Wrestler verstärkt. Zuvor hatten schon Carmelo Hayes und Jaida Parker das Ursprungstrio um Keys, Lucien Price und Bronco Nima verstärkt.

Der aus New York stammende Santana wurde ab den 2010er-Jahren im Duo mit Partner Angel Ortiz bekannt: Als Teil der Gruppierung LAX um Mexiko-Legende Konnan waren die beiden bei TNA (ehemals: Impact) viermal Tag-Team-Champions. Später waren sie eines der besten Teams bei AEW.

DEINE MEINUNG

Nach einem realen persönlichen Zerwürfnis mit Ortiz erfand sich der 35 Jahre alte Santana ab 2024 erfolgreich neu: Er bat um seine Entlassung bei AEW und etablierte sich auf kleinerer Bühne bei TNA (jeden Dienstag, 22.15 Uhr im TV auf SPORT1) als Einzelwrestler. Im Sommer schloss er sich nach seinem Vertragsende bei TNA dem Marktführer an.

Was passiert heute bei WWE Crown Jewel?

Montanas Hauptkader-Debüt war am Montag Höhepunkt einer ereignisreichen RAW-Ausgabe, in der sich auch sein früherer AEW- und TNA-Kollege Ethan Page den Intercontinental Title von Chad Gable sicherte.

In der Nacht zum Samstag trieb WWE bei Friday Night SmackDown das Story-Geschehen unter anderem mit einem großen „No Holds Barred Match“ zwischen Kevin Owens und CM Punk weiter, bei dem Owens die Oberhand behielt.

Am Abend folgt das nächste Großevent Crown Jewel im saudi-arabischen Riad, bei dem das Duell zwischen World Champion Reigns und dem bei SmackDown verorteten WWE-Champion Sami Zayn im Zentrum steht. Bei SmackDown schaltete sich The 946 auch in den Aufbau dieses Matches ein, indem die Gruppierung Bloodline-Mann Jimmy Uso attackierte, als der sich ein Wortgefecht mit Zayn lieferte.

Dass Keys, Montana, Hayes und Co. auch in Riad mitmischen werden, ist zu erwarten.