Böse Überraschung für WWE-Topstar Cody Rhodes

Kevin Owens sichert sich bei WWE SmackDown das letzte Ticket für Money in the Bank. Konkurrent Cody Rhodes wird von Randy Orton ausgeschaltet.

Kevin Owens hat sich bei WWE SmackDown den letzten Platz im Money in the Bank Match der Männer gesichert – während der frühere WWE-Champion Cody Rhodes aus dem Spiel ist.

Owens setzte sich in einem wilden Triple Threat Match gegen Cody Rhodes und Johnny Gargano durch, nachdem Rhodes‘ früherer Mentor und jetziger Erzrivale Randy Orton den Sieg gekostet hatte.

WWE SmackDown: Randy Orton kosteten Cody Rhodes den Sieg

In der Schlusssequenz des Matches schien der „American Nightmare“ nach seiner Spezialaktion Cross-Rhodes gegen Owens das Ticket für MITB gelöst zu haben, Orton jedoch griff ein, zog den Ringrichter aus den Ring und prügelte abseits des Rings auf Rhodes ein.

Während die „Viper“ Rhodes aus dem Spiel nahm, machten Owens – der mit einem Gedenkarmband für den verstorbenen Ben Satterley (Pac / Neville) antrat – und Gargano den Sieg unter sich aus. Owens pinnte Gargano letztlich nach seiner Pop-up Powerbomb. Orton verhinderte dabei noch, dass Rhodes den Pinfall unterbrechen konnte.

Mit der Entscheidung im SmackDown-Hauptkampf steht das Teilnehmerfeld für das heiß erwartete Match am 10. Oktober in New Orleans: Neben Owens kämpfen CM Punk, Bron Breakker, Je’Von Evans, Penta und Trick Williams, um das Anrecht, den amtierenden WWE oder World Champion zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der darauffolgenden 365 Tage herauszufordern.

Auch Money-in-the-Bank-Match der Frauen steht

Bei den Frauen sicherte sich am Freitag Tiffany Stratton mit einem Sieg über Tatum Paxley und Candice LeRae das letzte MITB-Ticket. Neben ihr sind Sol Ruca, Lola Vice, Jacy Jayne, Roxanne Perez und Lash Legend im Rennen.

In den weiteren angekündigten Matches treffen World Champion Roman Reigns auf LA Knight und Oba Femi auf Bronson Reed. Fixiert ist außerdem ein Duell zwischen Damenchampion Stephanie Vaquer und der Siegerin eines Matches zwischen Ex-Titelträgerin Liv Morgan und Becky Lynch.